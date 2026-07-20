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ਕਾਇਲੀਅਨ ਐਮਬਾਪੇ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤਿਆ ਗੋਲਡਨ ਬੂਟ; ਲਿਓਨਲ ਮੇਸੀ ਖੁੰਝਿਆ

Kylian Mbappe Golden Boot 2026: ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸਟਾਰ ਫਾਰਵਰਡ ਕਾਇਲੀਅਨ ਐਮਬਾਪੇ ਨੇ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਗੋਲਡਨ ਬੂਟ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰ ਲਿਆ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jul 20, 2026, 07:45 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 07:45 AM IST
ਕਾਇਲੀਅਨ ਐਮਬਾਪੇ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤਿਆ ਗੋਲਡਨ ਬੂਟ; ਲਿਓਨਲ ਮੇਸੀ ਖੁੰਝਿਆ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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