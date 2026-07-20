/ਕਾਇਲੀਅਨ ਐਮਬਾਪੇ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤਿਆ ਗੋਲਡਨ ਬੂਟ; ਲਿਓਨਲ ਮੇਸੀ ਖੁੰਝਿਆ

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Kylian Mbappe Golden Boot 2026: ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸਟਾਰ ਫਾਰਵਰਡ ਕਾਇਲੀਅਨ ਐਮਬਾਪੇ ਨੇ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਗੋਲਡਨ ਬੂਟ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ 2022 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਐਮਬਾਪੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ ਪਰ ਉਸਦੇ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਪੂਰੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਬੇਮਿਸਾਲ ਫਾਰਮ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਗੋਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਲਿਓਨਲ ਮੇਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਲਈ ਮਿਆਮੀ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦਰਮਿਆਨ ਖੇਡੇ ਗਏ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਐਮਬਾਪੇ ਨੇ ਦੋ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੋਲ ਕੀਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ 6-4 ਨਾਲ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਗੋਲਾਂ ਨਾਲ ਐਮਬਾਪੇ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਗੋਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ 27 ਸਾਲਾ ਸਟਾਰ ਫਾਰਵਰਡ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਗੋਲਡਨ ਬੂਟ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ। ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਮਬਾਪੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਰਹੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਸਪੇਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 2-0 ਨਾਲ ਹਾਰ ਮਿਲੀ।
ਗੋਲਡਨ ਬੂਟ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਐਮਬਾਪੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਮਹਾਨ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਲਿਓਨਲ ਮੇਸੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ ਪੂਰੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਕੋਰਰ ਬਣਨ ਲਈ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਆਖ਼ਿਰ ਵਿੱਚ ਮੇਸੀ ਨੇ ਅੱਠ ਗੋਲਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਅਭਿਆਨ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਐਮਬਾਪੇ 10 ਗੋਲਾਂ ਨਾਲ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਰਹੇ। ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਮੇਸੀ ਗੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਐਮਬਾਪੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲਡਨ ਬੂਟ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰ ਲਿਆ।
ਉੱਥੇ ਹੀ, ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਮੈਟਲਾਈਫ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਸਪੇਨ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 1-0 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਨਿਰਧਾਰਤ 90 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਮ ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਪਰ 106ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਫੇਰਾਨ ਟੋਰੇਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਸਪੇਨ ਨੂੰ 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ।