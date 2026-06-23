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Most FIFA World Cup Goal Record: ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਗੋਲ ਰਿਕਾਰਡ: ਮਹਾਨ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਲਿਓਨਲ ਮੇਸੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਗਰੁੱਪ ਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਸੀ ਨੇ ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ਡੱਲਾਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ। ਉਸਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ 17ਵਾਂ ਅਤੇ 18ਵਾਂ ਗੋਲ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ 17ਵੇਂ ਗੋਲ ਨਾਲ, ਉਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ।
ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੀਆ ਨੂੰ 2-0 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਨਾਕਆਊਟ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਸੀ ਕੋਲ ਮੈਚ ਦੇ ਨੌਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੂੰ ਪੈਨਲਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਜਾਦੂਗਰ ਨੇ ਗੋਲਪੋਸਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸ਼ਾਟ ਮਾਰਿਆ, ਅਤੇ ਗੇਂਦ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਿਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੈਸੀ ਅਡੋਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ।
ਉਹ ਜਾਦੂਈ ਗੋਲ ਜਿਸਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ
ਮੈਚ ਦੇ 38ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਸੀ ਨੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੂੰ ਲੀਡ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਥਿਆਗੋ ਅਲਮਾਡਾ ਨੇ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਫਾਕੁੰਡੋ ਮੇਡੀਨਾ ਦੇ ਪਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਖਿਸਕਣ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖਤ ਵਾਲੇ ਖੱਬੇ ਪੈਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਟ ਨਾਲ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਗੋਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਗੋਲ ਸਕੋਰਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਮੀਰੋਸਲਾਵ ਕਲੋਸ ਦੇ 16 ਗੋਲਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ।
ਮੇਸੀ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕੀਤੀ?
ਮੈਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਸੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਸਿਰਫ਼ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਜਸਟ ਫੋਂਟੇਨ ਨੇ 1958 ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਜੈਰਜ਼ਿਨਹੋ ਨੇ 1970 ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਸੀ ਦੀ ਸਕੋਰਿੰਗ ਲੜੀ 2022 ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ 2026 ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਐਮਬਾਪੇ ਮੈਸੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸਟਾਰ ਕਾਇਲੀਅਨ ਐਮਬਾਪੇ ਵੀ ਮੈਸੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਮਬਾਪੇ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਲਈ ਦੋ ਗੋਲ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਕੁੱਲ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਗੋਲ 14 ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੈਸੀ ਇਸ ਸਮੇਂ 18 ਗੋਲਾਂ ਨਾਲ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੋਲ