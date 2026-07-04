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ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 'ਚ ਮੇਸੀ ਦਾ ਜਲਵਾ, 7 ਗੋਲਾਂ ਨਾਲ ਗੋਲਡਨ ਬੂਟ ਦੀ ਰੇਸ 'ਚ ਨੰਬਰ-1

Golden Boot Race: ਮੇਸੀ ਨੇ ਇਸ ਗੋਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਠ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਗੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਕਰੀਅਰ ਦਾ 20ਵਾਂ ਗੋਲ ਵੀ ਰਿਹਾ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jul 04, 2026, 10:45 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 10:45 PM IST
ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 'ਚ ਮੇਸੀ ਦਾ ਜਲਵਾ, 7 ਗੋਲਾਂ ਨਾਲ ਗੋਲਡਨ ਬੂਟ ਦੀ ਰੇਸ 'ਚ ਨੰਬਰ-1
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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