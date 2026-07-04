ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 'ਚ ਮੇਸੀ ਦਾ ਜਲਵਾ, 7 ਗੋਲਾਂ ਨਾਲ ਗੋਲਡਨ ਬੂਟ ਦੀ ਰੇਸ 'ਚ ਨੰਬਰ-1

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Golden Boot Race: ਫੁੱਟਬਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਰਾਊਂਡ ਆਫ਼ 32 ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪ੍ਰੀ-ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ (ਰਾਊਂਡ ਆਫ਼ 16) 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੇ ਰਾਊਂਡ ਆਫ਼ 32 ਵਿੱਚ ਕੇਪ ਵਰਡੇ ਨੂੰ 3-2 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ।
ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਲਿਓਨੇਲ ਮੇਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਗੋਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੋਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਸੀ ਨੇ ਗੋਲਡਨ ਬੂਟ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਮੇਸੀ ਨੇ ਇਸ ਗੋਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਠ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਗੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਕਰੀਅਰ ਦਾ 20ਵਾਂ ਗੋਲ ਵੀ ਰਿਹਾ।
ਗੋਲਡਨ ਬੂਟ ਲਈ ਮੇਸੀ ਅਤੇ ਐਮਬਾਪੇ ਵਿਚਾਲੇ ਟੱਕਰ
ਗੋਲਡਨ ਬੂਟ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਮੇਸੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਕਿਲੀਅਨ ਐਮਬਾਪੇ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 6 ਗੋਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਅਰਲਿੰਗ ਹਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਹੈਰੀ ਕੇਨ 5-5 ਗੋਲਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਨ।
ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ
ਹੁਣ ਮਿਸਰ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਟੱਕਰ
ਰਾਊਂਡ ਆਫ਼ 32 ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰੀ-ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਮਿਸਰ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਿਸਰ ਨੇ ਰਾਊਂਡ ਆਫ਼ 32 ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਪੈਨਲਟੀ ਸ਼ੂਟਆਊਟ ਵਿੱਚ 4-2 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਵਿਚਾਲੇ ਰਾਊਂਡ ਆਫ਼ 16 ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ 7 ਜੁਲਾਈ ਰਾਤ 9:30 ਵਜੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਮੇਸੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਾਰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੂੰ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।