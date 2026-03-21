ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ

Trending Photos
Meet Hayer PCA Secretary: ਪੰਜਾਬ ਕ੍ਰਿਕਟ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ Punjab Cricket Association ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ Gurmeet Singh Meet Hayer ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਅਹੁੱਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੈ।
ਇਹ ਅਹੁੱਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ Kulwant Singh ਨੇ 25 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਦ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਅਹੁੱਦਾ ਖਾਲੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਇਕੱਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਹੋ ਗਈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮਾਨ Amarjit Singh Mehta (ਪ੍ਰਧਾਨ) ਅਤੇ Deepak Bali (ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ) ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।