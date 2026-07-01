/ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੇ ਇਕਵਾਡੋਰ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ; ਰਾਊਂਡ ਆਫ-16 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਜਗ੍ਹਾ

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Mexico vs Ecuador World Cup 2026: ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੇ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਰਾਊਂਡ ਆਫ਼ 32 ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇਕਵਾਡੋਰ ਨੂੰ 2-0 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਆਖਰੀ 16 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਿਟੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹਾਫ਼ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਜੂਲੀਅਨ ਕੁਇਨੋਨੇਸ ਨੇ 22ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਉਲ ਜਿਮੇਨੇਜ਼ ਨੇ 31ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਲੀਡ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
40 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨਾਕਆਊਟ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸੋਕਾ ਖਤਮ
ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਨਾਕਆਊਟ ਜਿੱਤਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੋਕੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ 1986 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਟੀਮ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਨਾਕਆਊਟ ਮੈਚ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੇ 1986 ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਨਾਕਆਊਟ ਮੈਚ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੁਲਗਾਰੀਆ ਨੂੰ 2-0 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਤਫ਼ਾਕ ਨਾਲ ਉਹ ਮੈਚ ਵੀ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਿਟੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਚ ਜੇਵੀਅਰ ਅਗੁਏਰੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਟੀਮ ਦੇ ਮਿਡਫੀਲਡਰ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਕਸੀਕੋ 1994, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 ਅਤੇ 2022 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪਾਂ ਦੇ ਨਾਕਆਊਟ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ 2026 ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ, ਟੀਮ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਉਹ ਲੰਮਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਕਵਾਡੋਰ 'ਤੇ ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਊਂਡ ਆਫ਼ 16 ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਨਾਕਆਊਟ ਜਿੱਤਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਲੰਬੇ ਸੋਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਡੀਆਰ ਕਾਂਗੋ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਚ ਦੇ ਜੇਤੂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੰਗਲੈਂਡ-ਕਾਂਗੋ ਮੈਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਟਲਾਂਟਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇੰਜਰੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਕਵਾਡੋਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜ ਗਈਆਂ। ਡਿਫੈਂਡਰ ਪਿਏਰੋ ਹਿਨਕਾਪੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਢੱਕਣ ਲਈ ਲਾਲ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਕਵਾਡੋਰ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਮਿੰਟ 10 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
ਇਕਵਾਡੋਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2006 ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਨਾਕਆਊਟ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ 16 ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਗਭਗ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਟੀਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾਕਆਊਟ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੇਸ਼, ਮੈਕਸੀਕੋ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਟੀਮ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਦੇ ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ, ਪੂਰੇ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ, ਛੇ ਗੋਲ ਕੀਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 32 ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਫਾਰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਟੀਮ ਦੇ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।