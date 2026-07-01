Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼
  • /Sports
  • /ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੇ ਇਕਵਾਡੋਰ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ; ਰਾਊਂਡ ਆਫ-16 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਜਗ੍ਹਾ

ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੇ ਇਕਵਾਡੋਰ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ; ਰਾਊਂਡ ਆਫ-16 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਜਗ੍ਹਾ

Mexico vs Ecuador World Cup 2026: ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੇ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਰਾਊਂਡ ਆਫ਼ 32 ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇਕਵਾਡੋਰ ਨੂੰ 2-0 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਆਖਰੀ 16 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jul 01, 2026, 10:16 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 07:52 PM IST
ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੇ ਇਕਵਾਡੋਰ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ; ਰਾਊਂਡ ਆਫ-16 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਜਗ੍ਹਾ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ; ਥਾਣੇ ਅੱਗੇ ਹੰਗਾਮਾ
Faridkot Court Complex Video4 min ago
2
Balwinder Singh Laddi joins AAP27 min ago
3
Monsoon Immunity Booster1 hr ago
4
Centre Probes Sutlej film1 hr ago
5
Meta fined1 hr ago