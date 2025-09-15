ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ ਨੂੰ ICC ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਵੱਡਾ ਪੁਰਸਕਾਰ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਮ 'ਤੇ ਜਿੱਤਿਆ ਖਿਤਾਬ

ICC Player of the Month: ਭਾਰਤ ਦੇ 2025 ਦੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੌਰੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਉੱਤੇ ਛੇ ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਰੋਮਾਂਚਕ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਲੜੀ 2-2 ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ।
Trending Photos
ICC Player of the Month: ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਆਈਸੀਸੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁਰਸਕਾਰ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ ਭਾਰਤੀ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਆਈਸੀਸੀ ਪੁਰਸ਼ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦਿ ਮੰਥ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਮੈਟ ਹੈਨਰੀ ਅਤੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਜੈਡਨ ਸੀਲਜ਼ ਵਰਗੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਜਿੱਤਿਆ। ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਓਵਲ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ 2-2 ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਲ ਨੌਂ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦਿ ਮੈਚ ਵੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ।
ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਸਿਰਾਜ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟ ਲੜੀ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਇਕਲੌਤਾ ਭਾਰਤੀ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਸੀ ਅਤੇ 23 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਸਿਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਇਕਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ।
ਆਈਸੀਸੀ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਿਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਆਈਸੀਸੀ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦਿ ਮੰਥ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ। ਐਂਡਰਸਨ-ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਟਰਾਫੀ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਲੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਖੇਡੇ ਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ।' ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਹਰਾ ਦਿੱਤਾ।
ਸਚਿਨ ਨੇ ਸਿਰਾਜ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ
ਆਈਸੀਸੀ ਹਾਲ ਆਫ ਫੇਮ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਾਜ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਘੱਟ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸਦੀ ਆਈਸੀਸੀ ਟੈਸਟ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।