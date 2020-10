ਧੋਨੀ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਰੇਪ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਟਵਿਟਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਗੁੱਸਾ

ਦਿੱਲੀ : ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਇਟ ਰਾਈਡਰਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੈੱਨਈ ਸੁਪਰਕਿੰਗ ਦੀ ਹਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਐੱਮਐੱਸ ਧੋਨੀ ਦੀ ਧੀ ਜੀਵਾ ਧੋਨੀ ਨੂੰ ਰੇਪ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ

ਜ਼ਿਕਰੇਖ਼ਾਸ ਹੈ ਕਿ ਆਈਪੀਐੱਲ 2020 ਵਿੱਚ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਆਬੂਧਾਬੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕੇ.ਕੇ.ਆਰ ਨੇ CSK ਨੂੰ 10 ਦੋੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ,ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੋਨੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਾਕਸ਼ੀ ਰਾਵਤ ਨੇ ਇਨਸਟਰਾਗਰਾਮ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਧੋਨੀ ਦੇ ਫ਼ੈਨਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈ,ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹਾਥਰਸ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ,ਜਿੱਥੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ

This is the reason why our country is unsafe for women, these filthy idiots have the courage to write such shameful things on social media for a 5 yr old child, why wait for future, plz find them and put them behind bars immediately, these people have rapist mentality #ziva pic.twitter.com/jI7gole7G8

