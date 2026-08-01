/ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ 2026 ਵਿੱਚ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ, ਯਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਇਆ ਕਾਂਸੀ

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Neeraj Silver Medal News: ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਗਲਾਸਗੋ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ 2026 ਦੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੈਵਲਿਨ ਥ੍ਰੋਅ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਓਲੰਪਿਕ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਹਿਤ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਯਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਰੋਮਾਂਚਕ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਤਗਮਿਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਟੱਕਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ।
ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਰਵੋਤਮ ਥ੍ਰੋਅ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੋਹਿਤ ਯਾਦਵ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ।
ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੈਵਲਿਨ ਥ੍ਰੋਅਅਰ ਰੋਮੇਸ਼ ਥਰੰਗਾ ਪਥੀਰਾਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਥ੍ਰੋਅ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਿਡਾਰੀ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ।
ਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਅਤੇ ਰੋਮੇਸ਼ ਥਰੰਗਾ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਅਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਬਾਜ਼ੀ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਐਥਲੀਟ ਦੇ ਹੱਥ ਰਹੀ।
ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਟਾਰ ਜੈਵਲਿਨ ਥ੍ਰੋਅਅਰ ਅਰਸ਼ਦ ਨਦੀਮ 'ਤੇ ਵੀ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸੀ। ਪੈਰਿਸ ਓਲੰਪਿਕ 2024 ਵਿੱਚ ਨਦੀਮ ਨੇ 92 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਥ੍ਰੋਅ ਨਾਲ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸੱਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਜੈਵਲਿਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਮਾਂਚ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਪਲ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਚਾਂਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਅਭਿਆਨ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ।