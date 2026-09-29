/ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਟ੍ਰੈਪ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਨੀਰੂ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ

राज्य चुनें
Asian Games 2026 News: ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਟ੍ਰੈਪ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਨੀਰੂ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਬਣ ਗਈ। 26 ਸਾਲਾ ਨੀਰੂ ਨੇ 30 ਵਿੱਚੋਂ 28 ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਚੀਨ ਦੀ ਸੁਨ ਯੂਨੋਂਗ (26 ਅੰਕ) ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕੁਵੈਤ ਦੀ ਹਜਰ ਅਬਦੁਲਮਲਿਕ (21 ਅੰਕ) ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੀ।
ਇਹ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਤਗਮਾ ਗਿਣਤੀ 47 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸੋਨ, 21 ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ 21 ਕਾਂਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਨੇ ਟ੍ਰੈਪ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ 328 ਦੇ ਸਕੋਰ ਨਾਲ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਨੀਰੂ ਢਾਂਡਾ, ਆਸ਼ੀਮਾ ਅਹਿਲਾਵਤ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਕੀਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਚੀਨ ਨੇ 346 ਦੇ ਸਕੋਰ ਨਾਲ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਵੈਤ ਨੇ 325 ਦੇ ਸਕੋਰ ਨਾਲ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ 14ਵਾਂ ਤਗਮਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਸੋਨ, ਅੱਠ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੁਮਕੁਮ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 2026 ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਿਕਰਵ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਕੁਮਕੁਮ ਨੂੰ ਰਾਊਂਡ ਆਫ਼ 64 ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਰਾਊਂਡ ਆਫ਼ 32 ਵਿੱਚ ਬਿਸ਼ਿੰਦੀ ਨੂੰ 6-0 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ।
ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਸਾਈਮਾ ਨੂੰ 6-0 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਕੁਮਕੁਮ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੈਚ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀਰਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਊਂਡ ਆਫ਼ 64 ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਈ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਰਾਊਂਡ ਆਫ਼ 32 ਵਿੱਚ ਹੋਆਂਗ ਨੂੰ 7-3 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਊਂਡ ਆਫ਼ 16 ਵਿੱਚ ਕੰਗ ਵਿਰੁੱਧ 3-7 ਦੀ ਹਾਰ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਈ।