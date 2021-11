ऑस्ट्रेलिया से मैच हारने के बाद पाकिस्तान में जश्न, सड़क पर हुआ धिन चिका धिन, Video Viral

नई दिल्ली : टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर उसे घर वापस भेजने की तैयारी कर दी. फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया अपने चिर प्रतिद्वंद्वी न्यूजीलैंड से भिड़ेगा. मैच में अपनी टीम की हार के बाद पाकिस्तान के लोग बौखला गए.

सोशल मीडिया पर हसन अली और उनकी पत्नी को जमकर ट्रोल किया जा रहा है. मैच में हसन अली ने मैथ्यू वेड का कैच छोड़ा और उसके बाद मैच के 19वें ओवर में हसन अली की गेंदों पर लगातार तीन गेंदों पर वेड ने छक्का जड़कर पूरा मैच बदल दिया और पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा.

पाकिस्तान टीम के हरने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने हसन अली और उनकी पत्नी सामिया को गालियां दीं. हसन की पत्नी भारत की रहने वाली हैं. ट्रोलर्स ने हसन को 'गद्दार' तक कह डाला. वहीं कुछ ने ट्वीट किया- हसन को आते ही गोली मार दो. इस बीच पकिस्तान के ही लोग टीम के हारने पर जश्न भी मना रहे हैं. चौंकिए मत, ये पाकिस्तान है, यहां ऐसा भी संभव है.

पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत के लोग कई वर्षों से आजादी की मांग करते आए हैं. बलूचों पर पाकिस्तान सेना के अत्याचार की घटनाएं किसी से छिपी नहीं है. भारत समेत विश्व के तमाम देशों के सामने यह मुद्दा कई बार अपना सिर उठा चुका है.

ऐसे में गुरुवार रात ऑस्ट्रेलिया ने जब पकिस्तान के खाते में लगभग जाती जीत को छीन लिया तो बलूचिस्तान प्रांत के लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा.

अब इसे खुशी कहें या फिर पाकिस्तान के लिए मन में वर्षों से भरी भड़ास कि लोगों ने तेज आवाज पर म्यूजिक चलाकर जमकर डांस किया. बलोच नेशनल मूवमेंट ‌यूके जोन के प्रेसिडेंट हकीम बलोच ने ट्विटर पर डांस का एक वीडियो भी शेयर किया. पाकिस्तानी मूल के कनाडाई पत्रकार तारिक फतेह ने भी इस वीडियो को रीट्वीट किया है. यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

