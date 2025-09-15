ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ, ਪੀਸੀਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ
Asia Cup 2025: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 7 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਥ ਨਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ 'ਤੇ ਮਲ੍ਹਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। 

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Sep 15, 2025, 08:03 PM IST

Asia Cup 2025: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਮੈਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਚ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਡਰਾਮਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਨਾਲ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਪਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਛੱਡਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਪਮਾਨ ਅਤੇ ਹਾਰ ਨਾਲ ਭੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 7 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਥ ਨਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ 'ਤੇ ਮਲ੍ਹਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੀਸੀਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਚ ਰੈਫਰੀ ਐਂਡੀ ਪਾਈਕ੍ਰਾਫਟ ਨੂੰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪੈਨਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਚਾਂ ਤੋਂ ਹਟਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹਟਣ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਚੇਤਾਵਨੀ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਹਾਈ-ਵੋਲਟੇਜ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।

ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ (ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ.) ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੌਂਸਲ (ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ.) ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਨਕਵੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ. ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਅਤੇ ਐਮ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ "ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਤੋਂ ਮੈਚ ਰੈਫਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ" ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਨਕਵੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਲਬਲੀ

ਨਕਵੀ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, "ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਨੇ ਮੈਚ ਰੈਫਰੀ ਦੁਆਰਾ ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ. ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਅਤੇ ਐਮ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ. ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਤੋਂ ਮੈਚ ਰੈਫਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।" ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੂਰਿਆ ਨੇ ਹੱਥ ਨਾ ਮਿਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੇਡ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਨ।

ਬੋਰਡ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਬੋਰਡ ਨੇ ਮੈਚ ਰੈਫਰੀ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, 'ਮੈਚ ਰੈਫਰੀ ਐਂਡੀ ਪਾਈਕ੍ਰਾਫਟ ਨੇ ਕਪਤਾਨ ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਨੂੰ ਟਾਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਨਾਲ ਹੱਥ ਨਾ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਖੇਡ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।' ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੋਚ ਮਾਈਕ ਹੇਸਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਹੇਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੈਚ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੇਂਜਿੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਮੈਚ ਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਅੰਤ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ।' ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ।

