ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਹਾਈਵੋਲਟੇਜ਼ ਮੁਕਾਬਲਾ; PCA ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਮੈਚ

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Apr 28, 2026, 08:00 AM IST

Punjab Kings Vs Rajasthan Royals: ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਚ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਨਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਸ਼ਾਮ 4:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਅੱਠ ਪਾਰਕਿੰਗ ਥਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਲਈ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪੰਜ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ 13 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਪੁਆਇੰਟ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ

ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਦੀ ਟੀਮ 13 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਪੁਆਇੰਟ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਤ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਚ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਡਰਾਅ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਠ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਜਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹਾਰੇ ਹਨ।

TOP ਆਰਡਰ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟੌਪ ਆਰਡਰ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟੀਮ ਪਾਵਰ ਪਲੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਪਨਰ ਪ੍ਰਿਯਾਂਸ਼ੂ ਆਰੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹਰ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟੀਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ ਹੈ।

ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ TOP 4 ਖਿਡਾਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼:

ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ: ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਵਜੋਂ, ਅਈਅਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਗਵਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਥਿਰਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, 208 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਧ-ਸੈਂਕੜੇ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਤਿੰਨ।

ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਵਜੋਂ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਡੈਥ ਓਵਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਵਰਪਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਖਿਡਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਟੀਮ ਦੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਿਯਾਂਸ਼ ਆਰੀਆ: ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਓਪਨਿੰਗ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨੇ 248.24 ਦੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ 211 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 37 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 93 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਪਾਰੀ ਵੀ ਖੇਡੀ।

ਕੂਪਰ ਕੋਨੋਲੀ: ਕੋਨੋਲੀ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 223 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਟੀਮ ਲਈ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਮੱਧ-ਕ੍ਰਮ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ।

ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼

ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ: ਸਿਰਫ਼ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ 246 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਐਲ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ (15 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ) ਵੀ ਬਣਾਇਆ।

ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ: ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 223 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਵੈਭਵ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰਵੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ: ਲੈੱਗ-ਸਪਿਨਰ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਉਸਦੀ ਸਪਿਨ ਮੱਧ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਧਰੁਵ ਜੁਰੇਲ: ਜੁਰੇਲ ਨੇ ਮੱਧ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਮਲਾਵਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਈ 81 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਕੋਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

