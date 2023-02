Prithvi Shaw Attack news: ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸ਼ਾਅ ਦੀ ਕਾਰ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਮਾਮਲੇ 'ਚ Influencer ਸਪਨਾ ਗਿੱਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ!

Prithvi Shaw Attack news: ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸ਼ਾਅ ਦਾ ਨਾਂ ਹੁਣ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਓਪਨਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸ਼ਾਅ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਣੇ ਸੈਲਫੀ ਵਿਵਾਦ ਕਰਕੇ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਪਨਾ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਪਨਾ ਨੂੰ ਓਸ਼ੀਵਾਰਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪਨਾ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਪਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਿਚਾਲੇ ਸੈਲਫੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਸਪਨਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸ਼ਾਅ 'ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸ਼ਾਅ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਸਪਨਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰਫਾ-ਦਫਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸ਼ਾਅ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਤਾਕਰੂਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਡਿਨਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਪਨਾ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਉਸਦੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਲਫੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸ਼ਾਅ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਫੀ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਸਪਨਾ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ।

ਇੱਥੇ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਪਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਉਥੋਂ ਹੀ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਿਚਾਲੇ ਝਗੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸਪਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸ਼ਾਅ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।

