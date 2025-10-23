ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਨੇ ਸਾਇਰਾਜ ਬਹੂਤੁਲੇ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਪਿਨ ਬੌਲਿੰਗ ਕੋਚ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਨਿਯੁਕਤ

Punjab Kings News Spin Bowling Coach: 52 ਸਾਲਾ ਸਾਇਰਾਜ ਬਹੂਤੁਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਦੋ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਅੱਠ ਵਨਡੇ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ। ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਘਰੇਲੂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਚ ਵਜੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੀ ਹੈ।
Punjab Kings News Spin Bowling Coach: ਇੰਡਿਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (IPL) ਦੀ ਟੀਮ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ (PBKS) ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕੇਟਰ ਸਾਇਰਾਜ ਬਹੂਤੁਲੇ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਪਿਨ ਬੌਲਿੰਗ ਕੋਚ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਨੀਲ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ, ਜੋ 2023 ਤੋਂ ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ।
52 ਸਾਲਾ ਸਾਇਰਾਜ ਬਹੂਤੁਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਦੋ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਅੱਠ ਵਨਡੇ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ। ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਘਰੇਲੂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਚ ਵਜੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੂਤੁਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਰਲ, ਗੁਜਰਾਤ, ਵਿਦਰਭਾ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਟੀਮਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ IPL ਦੀ ਟੀਮ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ ‘ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਸੀਈਓ ਸਤੀਸ਼ ਮੇਨਨ ਨੇ ਸਾਇਰਾਜ ਬਹੂਤੁਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸੁਨੀਲ ਜੋਸ਼ੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੀਮ ਲਈ ਸਮਰਪਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਇਰਾਜ ਬਹੂਤੁਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਡ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਸਾਇਰਾਜ ਬਹੂਤੁਲੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਤਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ —“ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਬੇਹਤਰੀਨ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪਿਨ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਸਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਖਾਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ।”
ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਨਰ-ਅਪ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਆਪਣੀ ਬੌਲਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।