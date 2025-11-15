Advertisement
ਮੈਕਸਵੈੱਲ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 5 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ, ਪਰਸ ਵਿੱਚ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ

PBKS IPL 2026 Squad Player List: ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਟੀਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਗਲੇਨ ਮੈਕਸਵੈੱਲ ਹੈ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Nov 15, 2025, 07:56 PM IST

PBKS IPL 2026 Squad Player List: ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਟੀਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਗਲੇਨ ਮੈਕਸਵੈੱਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੈਕਸਵੈੱਲ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ IPL 2026 ਦੀ ਮਿੰਨੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ₹10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।

ਟੀਮ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ:

ਰਿਟੇਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਿਡਾਰੀ: ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ (ਕਪਤਾਨ), ਨੇਹਲ ਵਢੇਰਾ, ਪ੍ਰਿਯਾਂਸ਼ ਆਰੀਆ, ਪ੍ਰਭਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਸਿੰਘ, ਪਾਇਲਾ ਅਵਿਨਾਸ਼, ਹਰਨੂਰ ਪੰਨੂ, ਮੁਸ਼ੀਰ ਖਾਨ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਵਿਨੋਦ, ਮਾਰਕਸ ਸਟੋਇਨਿਸ, ਅਜ਼ਮਤੁੱਲਾ ਉਮਰਜ਼ਈ, ਸੂਰਯਾਂਸ਼ ਸ਼ੈੱਡਗੇ, ਮਿਸ਼ੇਲ ਓਵਨ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਵਿਜੇਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਾਕ, ਯਸ਼ ਠਾਕੁਰ, ਜ਼ੇਵੀਅਰ ਬਾਰਟਲੇਟ, ਲੌਕੀ ਫਰਗੂਸਨ, ਯੁਜਵੇਂਦਰ ਚਾਹਲ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਬਰਾੜ।

ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਿਡਾਰੀ:

ਗਲੇਨ ਮੈਕਸਵੈੱਲ, ਜੋਸ਼ ਇੰਗਲਿਸ, ਐਰੋਨ ਹਾਰਡੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਸੇਨ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਦੂਬੇ।

ਪਰਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬਚੇ ਹਨ?

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸਲਾਟ ਬਚੇ ਹਨ? ਪੰਜਾਬ ₹11.5 ਕਰੋੜ (ਲਗਭਗ $1.5 ਮਿਲੀਅਨ) ਦੇ ਪਰਸ ਨਾਲ ਮਿੰਨੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਟੀਮ ਕੋਲ ਚਾਰ ਸਲਾਟ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸਨੂੰ ਦੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਿਡਾਰੀ ਖਰੀਦਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਮੈਕਸਵੈੱਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜੋਸ਼ ਇੰਗਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਮਿੰਨੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਵੈੱਲ ਲਈ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ।

