ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਨੇ ਲੱਭ ਲਿਆ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਦਾ ਬਦਲ, ਇਸ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ IPL 2026 ਲਈ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ

Rajasthan Royals Head Coach: ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਕੁਮਾਰ ਸੰਗਾਕਾਰਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਰਾਹੁਲ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣਗੇ।
Trending Photos
Rajasthan Royals Head Coach: ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਕੁਮਾਰ ਸੰਗਾਕਾਰਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਰਾਹੁਲ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣਗੇ। ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਕੁਮਾਰ ਸੰਗਾਕਾਰਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।
ਸੰਗਾਕਾਰਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਬਣੇ
ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੁਮਾਰ ਸੰਗਾਕਾਰਾ ਨੇ 2021 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਆਈਪੀਐਲ 2025 ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਕੋਚ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟੀਮ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੇਨ ਬਾਂਡ, ਜੋ 2024 ਵਿੱਚ ਰਾਇਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੋਚ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਨੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ
ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਆਈਪੀਐਲ ਟਰਾਫੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਨੇ ਕਪਤਾਨ ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਨੂੰ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ ਅਤੇ ਸੈਮ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ।
RR ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ
ਵਨਿੰਦੁ ਹਸਾਰੰਗਾ
ਮਹਿਸ਼ ਤਿਕਸ਼ਣਾ
ਫਜ਼ਲ ਫਾਰੂਕੀ
ਆਕਾਸ਼ ਮਧਵਾਲ
ਅਸ਼ੋਕ ਸ਼ਰਮਾ
ਕੁਮਾਰ ਕਾਰਤੀਕੇਯ
ਕੁਨਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ
ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ (ਟਰੇਡ ਆਊਟ)
ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਦੀ ਟੀਮ
ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ (ਟਰੇਡ-ਇਨ), ਸੈਮ ਕੁਰਾਨ (ਟਰੇਡ-ਇਨ), ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ, ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ, ਧਰੁਵ ਜੁਰੇਲ, ਰਿਆਨ ਪਰਾਗ, ਸ਼ਿਮਰੋਨ ਹੇਟਮਾਇਰ, ਸ਼ੁਭਮ ਦੂਬੇ, ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਜੋਫਰਾ ਆਰਚਰ, ਤੁਸ਼ਾਰ ਦੇਸ਼ਪਾਂਡੇ, ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਕੁਏਨਾ ਮਫਾਕਾ
RR ਕੋਲ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਿੰਨੀ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ 16.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਾਕੀ ਹਨ।