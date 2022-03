Video- जडेजा ने दिखाया 'Pushpa Raj' का स्टाईल, मयंक अग्रवाल ने पूरा दिया साथ

चंडीगढ़- आए दिन टीम इंडिया का जज्बा बुलंद होता हुआ नजर आ रहा है. बात अगर पिछले मैचों कि करें तो भारतीय टीम ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है. भारतीय टीम ने एक बार फिर साबित किया है कि वे अब भी सब पर भारी हैं.

टीम इंडिया के बल्लेबाज जडेजा एक बार फिर सुर्खियां बटेर रहें हैं. जडेजा टेस्ट में भारत की ओर से नंबर 7 पर बल्लेबाजी करते हुए सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज बन गए हैं.

श्रीलंका के खिलाफ मोहाली टेस्ट मैच में भारत की पहली पारी के दौरान सर रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) का धमाल देखने को मिला. दूसरे दिन के खेल के बाद जडेजा का इंटरव्यू मयंक अग्रवाल ने लिया. इटंरव्यू के दौरान जडेजा ने मयंक के कहने पर 'पुष्पा राज' (Puspa Raj) के अंदाज में (Ravindra Jadeja celebration Pushpa Raj styles) जश्न भी मनाया.

बीसीसीआई ने इसका वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है. वीडियो में जडेजा अपने साथी खिलाड़ी मयंक के साथ 'पुष्पा झुकेगा नहीं' वाले अंदाज में अपने शतक का जश्न मनाकर महफिल लूट ली है.

ICYMI: From hunger for big tons to some Pushpa celebrations

After his superb 175* in the 1st @Paytm #INDvSL Test, @imjadeja chats with @mayankcricket about his batting mindset & more.- By @Moulinparikh

Full interviewhttps://t.co/8wKNw3KLUG pic.twitter.com/0N32WcGVl8

— BCCI (@BCCI) March 6, 2022