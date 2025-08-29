BCCI ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ, ਰੋਜਰ ਬਿੰਨੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜਾਣੋ ਕੌਣ ਬਣਿਆ ਨਵਾਂ ਬੌਸ?
BCCI ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ, ਰੋਜਰ ਬਿੰਨੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜਾਣੋ ਕੌਣ ਬਣਿਆ ਨਵਾਂ ਬੌਸ?

BCCI New President: ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜੀਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Aug 29, 2025, 03:26 PM IST

BCCI ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ, ਰੋਜਰ ਬਿੰਨੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜਾਣੋ ਕੌਣ ਬਣਿਆ ਨਵਾਂ ਬੌਸ?

BCCI New President: ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (BCCI) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਰੋਜਰ ਬਿੰਨੀ ਹੁਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। BCCI ਬਿੰਨੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ, ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਰਾਜੀਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਚੋਣਾਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣਗੀਆਂ

ਐਨਡੀਟੀਵੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੋਜਰ ਬਿੰਨੀ ਹੁਣ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜੀਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। 2015 ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਆਈਪੀਐਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 18 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਿਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜੀਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਡ੍ਰੀਮ 11 ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਪਾਂਸਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 9 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਪਾਂਸਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਡ੍ਰੀਮ 11 ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਫੈਂਟੇਸੀ ਸਪੋਰਟਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਡ੍ਰੀਮ 11 ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਿਛਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ 'ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਬਿੱਲ, 2025' ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟਾਈਟਲ ਸਪਾਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੇਵਜੀਤ ਸੈਕੀਆ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਏਐਨਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੋਰਡ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਬਿੱਲ, 2025 ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਅਤੇ ਡ੍ਰੀਮ11 ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।"

