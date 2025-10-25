ਸਿਡਨੀ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਹਿਤ ਤੇ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਫੈਨਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਲਵਿਦਾ

ROKO Interview: ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਘਰੇਲੂ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸਨ। ਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ ਨੇ ਸਿਡਨੀ ਵਨਡੇ ਵਿੱਚ 168 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਅਜੇਤੂ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣੀ।
ROKO Interview: ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ (25 ਅਕਤੂਬਰ) ਨੂੰ ਸਿਡਨੀ ਵਨਡੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਨੌਂ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਅਜੇਤੂ 121 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਵੀ ਅਜੇਤੂ 74 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ 1-2 ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ ਨੇ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਸਨ।
ਸਿਡਨੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗਰਾਊਂਡ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦੌਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ। ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਐਡਮ ਗਿਲਕ੍ਰਿਸਟ ਅਤੇ ਰਵੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਖੇਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ।" ਮੈਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 37 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਰੋਹਿਤ ਨਾਲ ਮੈਚ ਜੇਤੂ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਜੋੜੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਖੇਡਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ: ਕੋਹਲੀ-ਰੋਹਿਤ
ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਜੋੜੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਵਾਨ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਭ 2013 ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਘਰੇਲੂ ਲੜੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਬਣਾਈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੈ; ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਸਨ।"
ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਡਨੀ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਹੈ। ਇਸਨੇ 2008 ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖੇਡਾਂਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਮਿਲੇ ਹੋਣ। ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਖੇਡਣਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰਾਟ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ।"
ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦਿ ਮੈਚ ਅਤੇ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦਿ ਸੀਰੀਜ਼ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ; ਇਹ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਗੱਲਾਂ ਸਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਗੇ।"
ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣਾ ਕਦੇ ਵੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਖਿਡਾਰੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਖੇਡ ਯੋਜਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਡਨੀ ਦੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੀੜਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗਾ।"