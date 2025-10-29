Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2980154
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshZee PHH Sports

ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਵਨਡੇ ਦਾ ਬਣੇ 'ਕਿੰਗ', ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਤੋਂ ਨੰਬਰ 1 ਦਾ ਸਥਾਨ ਖੋਹਿਆ, ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ

ICC ODI Rankings: ਰੋਹਿਤ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਪਛਾੜਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਹੈ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Oct 29, 2025, 04:02 PM IST

Trending Photos

ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਵਨਡੇ ਦਾ ਬਣੇ 'ਕਿੰਗ', ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਤੋਂ ਨੰਬਰ 1 ਦਾ ਸਥਾਨ ਖੋਹਿਆ, ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ

ICC ODI Rankings: ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2025 ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ, ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ODI ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ODI ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ 101 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ 202 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਉਸਨੇ ਸਿਡਨੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 121 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਾਰੀ ਵੀ ਖੇਡੀ। ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਮੈਚ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਤੋਂ ਬਚ ਗਈ।

ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ

ਇਸ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਸੈਂਕੜੇ ਦਾ ICC ODI ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸਿਖਰਲਾ ਸਥਾਨ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਰੋਹਿਤ ਹੁਣ ODI ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਬਰਾਹਿਮ ਜ਼ਦਰਾਨ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ODI ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਪਲੇਅਰ ਆਫ਼ ਦ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਐਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਪਤਾਨ ਗਿੱਲ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 43 ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਿਆ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਕੋਹਲੀ ਤੋਂ ਹਾਰ

ਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਗਿੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਵਨਡੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਸਿਡਨੀ ਵਿੱਚ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਲੈ ਗਏ। ਉਸਨੇ ਅਜੇਤੂ 74 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ 725 ਰੇਟਿੰਗ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਛੇਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਖਿਸਕ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ, ਤੀਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਅਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਨੌਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।

fallback

ਰੋਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਬਣਿਆ

ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਈਸੀਸੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ, ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੋਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨਾ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਇੱਕ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੋਹਿਤ ਲਈ, 38 ਸਾਲ ਅਤੇ 182 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।

TAGS

Rohit Sharma ICC ODI rankingRohit Sharma number one batsmanICC ODI rankings 2025

Trending news

brain stroke
हिमाचल में 50 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में बढ़ रहा ब्रेन स्ट्रोक का खतरा
Mansa news
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਬੇਕਾਬੂ, ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ- ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ
CM Sukhwinder Singh Sukhu
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिले CM सुखविंदर सिंह सुक्खू
Palampur News
धौलाधार की पहाड़ियों से सुरक्षित निकाला रूसी पैराग्लाइडर 20 घंटे बाद हुआ रेस्क्यू
AAP leader Nitin Nanda
ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ AAP ਆਗੂ 'ਤੇ ਚਲੀਆਂ ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ
Shutrana news
ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਸਣੇ 11 ਜਣਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਗ਼ਵਾ ਕਰਕੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ
Bilaspur News
मां की डांट से नाराज 10 वर्षीय बच्ची ने चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर की शिकायत
amritsar news
ਵਾਲਮੀਕਿ ਸਮਾਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਭੰਡਾਰੀ ਪੁਲ ਕੀਤਾ ਬੰਦ; ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਜਾਮ
CM Sukhvinder Singh Sukhu
CM सुक्खू ने केंद्र से 150 स्वचालित मौसम केंद्र और डॉप्लर रडार लगाने की रखी मांग
Kirshanu Sharda Remand
ਸਾਬਕਾ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਿਚੋਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਰਿਮਾਂਡ ਉਤੇ ਭੇਜਿਆ