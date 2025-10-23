'ਹਿੱਟਮੈਨ' ਨੇ ਗਾਂਗੁਲੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ, ਸਚਿਨ ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਵਨਡੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਣੇ

India vs Australia 2nd ODI: "ਹਿੱਟਮੈਨ" ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਇੱਕ ਦਿਨਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਏ।
"ਹਿੱਟਮੈਨ" ਨੇ ਗਾਂਗੁਲੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ
ਇਸ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 46 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨਾਲ, ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਏ। ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਹੁਣ ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਲਈ 275 ਵਨਡੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 48.69 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ 11,249 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦੋਹਰੇ ਸੈਂਕੜੇ, 32 ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ 59 ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਕੋਰ 264 ਸੀ।
ਸਿਰਫ ਸਚਿਨ ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ ਰੋਹਿਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ
ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ 308 ਵਨਡੇ ਮੈਚ ਖੇਡੇ, 40.95 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ 11,221 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ 18,426 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ। ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਵਨਡੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ 14,181 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਦੇ ਵਨਡੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ 49 ਸੈਂਕੜੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੇ 51 ਸੈਂਕੜੇ ਹਨ। ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਨਡੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ 32 ਸੈਂਕੜੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਵਨਡੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼
1. ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ - 18426 ਦੌੜਾਂ
2. ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ - 14181 ਦੌੜਾਂ
3. ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ - 11249 ਦੌੜਾਂ
4. ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ - 11221 ਦੌੜਾਂ
5. ਰਾਹੁਲ ਦ੍ਰਾਵਿੜ - 10768 ਦੌੜਾਂ