Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3228727
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshZee PHH Sports

ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸਨਮਾਨ

Padma Awards 2026: ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਕਾਰ ਆਰ. ਮਾਧਵਨ, ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰਨ ਸਵਿਤਾ ਪੁਨੀਆ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਐਥਲੀਟ ਪ੍ਰਵੀਣ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: May 25, 2026, 07:58 PM IST

Trending Photos

ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸਨਮਾਨ

Padma Awards 2026: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦੇ ਗਣਤੰਤਰ ਮੰਡਪ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 66 ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਐਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਕਾਰ ਆਰ. ਮਾਧਵਨ, ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰਨ ਸਵਿਤਾ ਪੁਨੀਆ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਐਥਲੀਟ ਪ੍ਰਵੀਣ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਵਾਰ ਕੁੱਲ 131 ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 66 ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਐਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਵਨਡੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਟੀ-20 ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 67 ਟੈਸਟ, 282 ਵਨਡੇ ਅਤੇ 159 ਟੀ-20 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ। ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 4301 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਵਨਡੇ ਵਿੱਚ 11577 ਅਤੇ ਟੀ-20 ਵਿੱਚ 4231 ਦੌੜਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕੀਤੀਆਂ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਉੱਥੇ ਹੀ, ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ 7 ਟੈਸਟ, 164 ਵਨਡੇ ਅਤੇ 195 ਟੀ-20 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ। ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਵਨਡੇ ਵਿੱਚ 4541 ਅਤੇ ਟੀ-20 ਵਿੱਚ 3991 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਦਿਵਾਈ ਹੈ।

TAGS

Padma Awards 2026rohit sharma newsHarmanpreet Kaur Newspunjabi news

Trending news

Padma Awards 2026
ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸਨਮਾਨ
Khanna Police News
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ 5 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
Paddy Season 2026
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ 8 ਘੰਟੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
zirakpur news
ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ 'ਚ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪੋਲ
Himachal Mega Tunnel Project
हिमाचल में शुरू होगा 2352 करोड़ का मेगा टनल प्रोजेक्ट
ketu gochar 2026
ਕੇਤੂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰਾਸ਼ੀ ਪਰਿਵਰਤਨ, 2 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ 3 ਰਾਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਖ਼ਤਰਾ!
Nautapa 2026
Nautapa 2026 ਸ਼ੁਰੂ, 9 ਦਿਨ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ, ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ
Petrol Diesel Price Hike
लगातार चौथी बार बढ़े Petrol-Diesel के दाम, हमीरपुर में पेट्रोल ₹101 के पार
Punjab Bakrid Holiday 2026
27 ਮਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ "ਈਦ" ਦੀ ਛੁੱਟੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਨਵੀਂ ਤਰੀਕ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
Mohali News
ਪੁਲਿਸ ਸਟੀਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਬਰਾਮਦ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਲਾਏ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼