ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ 2 ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਸਟਾਰ ਕ੍ਰਿਕਟਰ

Sanju Samson Rajasthan Royals: ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਲਈ ਅਜੇ ਲਗਭਗ 8 ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਬੀਸੀਸੀਆਈ) ਇਸ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿੰਨੀ-ਨਿਲਾਮੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੁਝ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ ਨੇ ਕੋਚ ਚੰਦਰਕਾਂਤ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਦੇ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਹੈ। ਕਪਤਾਨ ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਟੀਮ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਗੜ ਗਏ ਹਨ।
ਸੈਮਸਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ
ਸੈਮਸਨ ਨੇ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ (7 ਅਗਸਤ) ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਬਜ਼, ਈਐਸਪੀਐਨ ਕ੍ਰਿਕਇੰਫੋ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 30 ਸਾਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨੇ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੂੰ ਟਰੇਡ ਜਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਆਈਪੀਐਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਕਪਤਾਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ।
ਚੇਨਈ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ
ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜ ਵਾਰ ਦੇ ਆਈਪੀਐਲ ਚੈਂਪੀਅਨ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ (ਸੀਐਸਕੇ) ਸੈਮਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੈਮਸਨ ਨੇ ਆਈਪੀਐਲ 2025 ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸੀਐਸਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਸਟੀਫਨ ਫਲੇਮਿੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੇਨਈ 30 ਸਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਚੇਨਈ ਦੇ ਦੋ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸੈਮਸਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਸੈਮਸਨ ਵੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਦੇ ਆਈਪੀਐਲ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ (ਕੇਕੇਆਰ) ਵੀ ਸੈਮਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਤਾਬ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੈਮਸਨ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਚੇਨਈ ਜਾਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹੈ। ਸੈਮਸਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ 2012 ਵਿੱਚ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਟੀਮ ਨੇ ਆਈਪੀਐਲ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਇਸ ਟੀਮ ਲਈ ਕੋਈ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਸੈਮਸਨ ਦੇ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।"
ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਦਾ IPL ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ
2013 ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਡੈਬਿਊ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਨੇ ਦੋ ਟੀਮਾਂ - ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ (ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਡੇਅਰਡੇਵਿਲਜ਼) ਲਈ ਕੁੱਲ 177 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ 4704 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। 30 ਸਾਲਾ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿਕਟਕੀਪਰ-ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ 26 ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ 2022 ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਐਲ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਸੈਮਸਨ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 67 ਆਈਪੀਐਲ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 33 ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੈਪੁਰ ਸਥਿਤ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਨੇ ਆਈਪੀਐਲ 2025 ਦੀ ਮੈਗਾ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੂੰ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਰਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।