/ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ 2026 ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੁਸ਼ਾਰੇ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ; ਭਾਰਤ ਲਈ ਜਿੱਤਿਆ ਹਾਈ ਜੰਪ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ

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Sarvesh Kushare Wins Silver Medal News: ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਟਾਰ ਹਾਈ ਜੰਪਰ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੁਸ਼ਾਰੇ ਨੇ 2026 ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਵੇਸ਼ ਨੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਈ ਜੰਪ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ 2.25 ਮੀਟਰ ਦੀ ਛਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੋਨ ਤਗਮੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਖੁੰਝ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਜੰਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਅਥਲੀਟ ਬਣ ਗਿਆ।
ਕੌਣ ਹੈ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੁਸ਼ਾਰੇ?
ਸਰਵੇਸ਼ ਕੁਸ਼ਾਰੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਸਿਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੇਵਗਾਓਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਜਨਮ 17 ਜੂਨ 1995 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਨਾਇਬ ਸੂਬੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਵੇਸ਼ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਇਆ। ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨਾਸਿਕ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੋਲ ਹਾਈ ਜੰਪ ਦੀ ਸਹੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸੱਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਕੀ ਦੇ ਛਿਲਕਿਆਂ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਮੈਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਰਵੇਸ਼ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਵੀਂ ਉਡਾਣ
ਦੇਵਗਾਓਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਵੇਸ਼ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ। ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਖੇਡ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ। ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਕਰੀਅਰ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਚਾਈਆਂ ਛੂਹੀਆਂ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਤੱਕ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫ਼ਰ
ਸਰਵੇਸ਼ ਕੁਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਨਾਮ 2.31 ਮੀਟਰ ਦੀ ਛਾਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਜ ਹੈ। ਉਹ 2.30 ਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਜੰਪਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਮੋਨਾਕੋ ਡਾਇਮੰਡ ਲੀਗ 2026 ਵਿੱਚ 2.26 ਮੀਟਰ ਦੀ ਛਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਡਾਇਮੰਡ ਲੀਗ ਦੇ ਟਾਪ-3 ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਜੰਪਰ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸਨੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 2023 ਵਿੱਚ 2.26 ਮੀਟਰ ਦੀ ਛਾਲ ਨਾਲ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਦਕਿ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ 2019 ਵਿੱਚ 2.21 ਮੀਟਰ ਦੀ ਛਾਲ ਨਾਲ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਵੇਸ਼ ਨੇ ਪੈਰਿਸ ਓਲੰਪਿਕ 2024 ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਗਲਾਸਗੋ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੁਸ਼ਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਉਪਲਬਧੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।