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ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ 2026 ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੁਸ਼ਾਰੇ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ; ਭਾਰਤ ਲਈ ਜਿੱਤਿਆ ਹਾਈ ਜੰਪ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ

Sarvesh Kushare Wins Silver Medal News: ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਟਾਰ ਹਾਈ ਜੰਪਰ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੁਸ਼ਾਰੇ ਨੇ 2026 ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jul 28, 2026, 06:55 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 06:55 AM IST
ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ 2026 ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੁਸ਼ਾਰੇ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ; ਭਾਰਤ ਲਈ ਜਿੱਤਿਆ ਹਾਈ ਜੰਪ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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