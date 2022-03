नई दिल्ली : Shane Warne : दुनिया के महान लेग स्पिनर्स में शुमार ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर शेन वॉर्न का आज निधन हो गया. 52 साल के शेन वॉर्न थाईलैंड के कोह स्थित विला में मृत पाए गए. वॉर्न के मैनेजमेंट ने एक बयान जारी कर इसकी पुष्टि की. माना जा रहा है कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई है.

भारत के खिलाफ खेला था पहला मैच

ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में 13 सितंबर 1969 को जन्मे शेन वॉर्न ने अपना अंतरराष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट करियर 1992 में शुरू किया था. पहला मैच उन्होंने भारत के ख़िलाफ ही खेला था. वॉर्न ने 1992 से 2007 के बीच 145 टेस्ट और 194 वन डे मैच खेले. दोनों फॉर्मेट में उन्होंने 1001 विकेट लिए थे. साल 2007 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद उन्होंने 2013 तक टी20 फॉर्मेट में भी खेले. क्रिकबज के अनुसार आईपीएल में शेन वार्न ने 57 विकेट चटकाए थे.

शेन वार्न ने टेस्ट क्रिकेट में 3154 रन भी बनाए, जो बिना शतक के किसी भी बल्लेबाज के सबसे ज्यादा रन का वर्ल्ड रिकॉर्ड है. वार्न ने टेस्ट क्रिकेट में 12 फिफ्टी बनाई, लेकिन उनका उच्चतम स्कोर 99 रन पर ही रह गया, जो उन्होंने 2001 में न्यूजीलैंड के खिलाफ पर्थ टेस्ट में बनाया था. वनडे में भी उन्होंने 1018 रन बनाए.

आखिरी ट्वीट रोड मार्श के नाम

आज सुबह ही ऑस्ट्रेलिया के पूर्व खिलाड़ी रोड मार्श का निधन हो गया था. तब शेन वॉर्न ने अपने आखिरी ट्वीट में लिखा- रोड मार्श के निधन की खबर सुनकर दुख हुआ. वह हमारे महान खेल के लीजेंड थे और कई युवा लड़कों और लड़कियों के लिए प्रेरणा थे. रॉड ने क्रिकेट की बहुत परवाह की और बहुत कुछ दिया. खासकर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाड़ियों को. रोड और उनके परिवार को ढेर सारा प्यार भेज तरह हूँ. रेस्ट इन पीस साथी. इसी के साथ उन्होंने दिल वाली इमोजी भी बनाई थी.

Sad to hear the news that Rod Marsh has passed. He was a legend of our great game & an inspiration to so many young boys & girls. Rod cared deeply about cricket & gave so much-especially to Australia & England players. Sending lots & lots of love to Ros & the family. RIP mate

— Shane Warne (@ShaneWarne) March 4, 2022