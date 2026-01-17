Advertisement
25 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ T20 ਟੀਮ ‘ਚ Shreyas Iyer ਦੀ ਵਾਪਸੀ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਮੌਕਾ

Shreyas Iyer T20 comeback: 31 ਸਾਲਾ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਵੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਵੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਵੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ ਦੀ ਥਾਂ ਟੀਮ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਚੋਟ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Jan 17, 2026, 03:59 PM IST

Shreyas Iyer T20 comeback:ਭਾਰਤੀ ODI ਟੀਮ ਦੇ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 25 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ T20 ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਚੋਟਿਲ ਹੋਏ ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ BCCI ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੌਰੇ ਲਈ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

31 ਸਾਲਾ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ Ravi Bishnoi ਨੂੰ ਵੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਵੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ Washington Sundar ਦੀ ਥਾਂ ਟੀਮ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਚੋਟ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

T20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ New Zealand ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ T20 ਸੀਰੀਜ਼ ਖੇਡੇਗੀ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੇਯਸ ਅਯੱ਼ਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ T20 ਮੈਚਾਂ ਲਈ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਖਿਲਾਫ਼ ਤੀਜੇ ODI ਦੌਰਾਨ ਚੋਟਿਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲੇ ODI ਰਾਹੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ। T20I ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ‘ਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਖਿਲਾਫ਼ ਖੇਡੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 37 ਗੇਂਦਾਂ ‘ਚ 53 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੈਚ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ।

ਆਪਣੇ T20I ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 51 ਮੈਚ ਖੇਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਉਹ 8 ਅਰਧ-ਸੈਂਚਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 1104 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। IPL 2025 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਾਰਮ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 175.07 ਦੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ 604 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ Punjab Kings ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।

