/ਕ੍ਰਿਕਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ! ਛੇ ਗੇਂਦਾਂ ‘ਤੇ 6 ਛੱਕੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ

राज्य चुनें
Sir Garfield Sobers Dies: ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਤੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਦਿੱਗਜ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਸਰ ਗਾਰਫੀਲਡ ਸੋਬਰਸ ਦਾ 89 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾਂਤ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸਿਤਾਰਾ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋਬਰਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰ ਗਾਰਫੀਲਡ ਸੋਬਰਸ ਨੇ 1954 ਤੋਂ 1974 ਤੱਕ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡੀ। ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਪਿਨ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੇਮਿਸਾਲ ਫੀਲਡਿੰਗ ਦੇ ਦਮ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਈ ਯਾਦਗਾਰ ਜਿੱਤਾਂ ਦਿਵਾਈਆਂ।
ਇੱਕ ਓਵਰ ਵਿੱਚ 6 ਛੱਕੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼
ਸੋਬਰਸ ਨੇ 1968 ਵਿੱਚ ਨਾਟਿੰਘਮਸ਼ਾਇਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਗਲੈਮੋਰਗਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੇਂਟ ਹੇਲੇਨਜ਼ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਓਵਰ ਦੀਆਂ ਛੇ ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਛੇ ਛੱਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਣੇ ਸਨ।
16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਡੈਬਿਊ
ਸਰ ਗਾਰਫੀਲਡ ਸੋਬਰਸ ਨੇ 1953 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬਾਰਬਾਡੋਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਸਾਲ 1954 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਦੀ ਟੈਸਟ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਰੀਅਰ
ਸੋਬਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ 93 ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 8,032 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਔਸਤ 57.78 ਰਹੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 26 ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ 30 ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਜੜੇ।
1958 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੇਡਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਬਾਦ 365 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਕੋਰ ਸੀ। ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ 1994 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹਮਵਤਨ ਬ੍ਰਾਇਨ ਲਾਰਾ ਨੇ 375 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੋੜਿਆ।
ਸਰ ਗਾਰਫੀਲਡ ਸੋਬਰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮਹਾਨਤਮ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ।