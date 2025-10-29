Advertisement
Womens World Cup 2025: ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਪਹਿਲੀ ਫਾਈਨਲਿਸਟ ਬਣੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ 125 ਦੋੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ

Womens World Cup 2025: ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਲੌਰਾ ਵੋਲਵਾਰਡਟ ਨੇ 143 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 169 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 20 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 4 ਛੱਕੇ ਲੱਗੇ। 

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Oct 29, 2025, 10:04 PM IST

Womens World Cup 2025: ਮਹਿਲਾ ਵਨਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਇਹ ਮੈਚ 125 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਫਰੀਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ 50 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 7 ​​ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 319 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਇੰਗਲੈਂਡ 50 ਓਵਰ ਵੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ 42.3 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 194 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ ਲਈ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਲੌਰਾ ਵੋਲਵਾਰਡਟ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਲਈ ਕਪਤਾਨ ਦੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ

ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਲੌਰਾ ਵੋਲਵਾਰਡਟ ਨੇ 143 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 169 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 20 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 4 ਛੱਕੇ ਲੱਗੇ। ਉਸਨੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 45 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤਾਜ਼ਮੀਨ ਬ੍ਰਿਟਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਿਕਟ ਲਈ 116 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਿਕਟ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਪਾਰੀ ਲੜਖੜਾਹਟ ਵਾਲੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ, ਟੀਮ ਨੇ 202 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਛੇ ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਉੱਥੋਂ, ਕਪਤਾਨ ਲੌਰਾ ਵੋਲਵਾਰਡਟ ਦੀ ਪਾਰੀ ਟੀਮ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਉਸਦੀ ਪਾਰੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਕੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਪਾਰੀ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ। ਵੋਲਵਾਰਡਟ ਪਾਰੀ ਦੇ 48ਵੇਂ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ। ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੋਫੀ ਏਕਲਸਟੋਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਰਹੀ, ਉਸਨੇ 10 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 44 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੌਰੇਨ ਬੈੱਲ ਨੇ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।

ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਰਹੀ

320 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਟੀਮ ਦੇ ਤਿੰਨ ਚੋਟੀ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਡੱਕ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ। ਦੋ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਜ਼ੀਰੋ 'ਤੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਇੱਕ ਵਿਕਟ 'ਤੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ। ਟੀਮ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨੈਟ ਸੀਵਰ ਬਰੰਟ ਅਤੇ ਐਲਿਸ ਕੈਪਸੀ ਨੇ ਚੌਥੀ ਵਿਕਟ ਲਈ 107 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਉਮੀਦਾਂ ਜਗਾਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੈਪਸੀ ਅਤੇ ਬਰੰਟ ਦੇ ਆਊਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਕੈਪਸੀ ਨੇ 50 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੈਟ ਸੀਵਰ ਬਰੰਟ 64 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਲਈ ਮੈਰੀਜ਼ਾਨ ਕੈਪ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

