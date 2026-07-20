/ਸਪੇਨ ਦਾ 16 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ ਖਤਮ; ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਜਿੱਤਿਆ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ

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FIFA World Cup 2026 News: ਸਪੇਨ ਨੇ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 1-0 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਮੈਟਲਾਈਫ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਇਸ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਗੋਲ ਬਦਲਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ ਫੇਰਾਨ ਟੋਰੇਸ ਨੇ ਵਾਧੂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਾਫ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ।
ਮੈਚ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪੇਨ ਨੇ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਾਵਰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਡਿਫੈਂਸ ਅਤੇ ਗੋਲਕੀਪਰ ਐਮਿਲਿਆਨੋ ਮਾਰਟੀਨੇਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਚਾਵਾਂ ਨੇ ਸਪੇਨ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗੋਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਮਾਰਟੀਨੇਜ਼ ਨੇ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੇਵਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ।
ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਸਟਾਪੇਜ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਮਿਡਫੀਲਡਰ ਐਂਜ਼ੋ ਫਰਨਾਂਡੇਜ਼ ਨੂੰ ਪੌ ਕੁਬਾਰਸੀ 'ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਟੈਕਲ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਦੂਜਾ ਪੀਲਾ ਕਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਮੈਚ ਸਿਰਫ਼ 10 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਸਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਸਪੇਨ ਨੇ ਵਾਧੂ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ।
ਵਾਧੂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਾਫ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਕੋ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨੌਕ-ਬੈਕ ਪਾਸ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫੇਰਾਨ ਟੋਰੇਸ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੇ ਗੋਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੀ ਗੋਲ ਮੈਚ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਪੇਨ ਨੇ 1-0 ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਟਰਾਫੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰ ਲਈ।
ਕੋਚ ਲੁਈਸ ਡੇ ਲਾ ਫੁਏਂਤੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਪੇਨ ਨੇ ਪੂਰੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਟੀਮ ਨੇ ਸੱਤ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਗੋਲ ਖਾਧਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਨਾਲ ਹਰ ਵਿਰੋਧੀ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਲਿਓਨਲ ਮੇਸੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੇ ਵੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਜ਼ਬਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਟੀਮ ਨੇ ਨਾਕਆਊਟ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਮਿਸਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਾਪਸੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਪਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਸਪੇਨ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਆਪਣੇ ਖਿਤਾਬ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਸਪੇਨ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰ ਲਿਆ।