/ਸਪੇਨ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਿਆ

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FIFA World Cup 2026 Semi-Final Result News: ਸਪੇਨ ਨੇ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ 2-0 ਨਾਲ ਹਰਾਕੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲਈ। ਡੱਲਾਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਚ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਤਾਕਤਵਰ ਹਮਲਾਵਰ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮਿਕੇਲ ਓਯਾਰਜ਼ਾਬਲ ਨੇ 22ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਨਲਟੀ 'ਤੇ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਤ ਦਿਵਾਈ, ਜਦਕਿ ਪੇਡਰੋ ਪੋਰੋ ਨੇ 58ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਲਗਭਗ ਪੱਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਹੁਣ ਸਪੇਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੇ ਜੇਤੂ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਿਤਾਬੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੈਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਕੁਝ ਤੇਜ਼ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕਾਇਲੀਅਨ ਐਮਬਾਪੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਸਪੇਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਭੇਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਸਪੇਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। 19 ਸਾਲਾ ਲਾਮੀਨ ਯਾਮਲ ਬਾਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਡਿਫੈਂਡਰ ਲੂਕਾਸ ਡਿਗਨੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਊਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰੈਫਰੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਪੈਨਲਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
22ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਮਿਕੇਲ ਓਯਾਰਜ਼ਾਬਲ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤ ਮਨ ਨਾਲ ਪੈਨਲਟੀ ਨੂੰ ਗੋਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੇਨ ਨੂੰ 1-0 ਦੀ ਬੜ੍ਹਤ ਦਿਵਾਈ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਗੋਲਕੀਪਰ ਮਾਈਕ ਮੇਨਯਾਨ ਨੇ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਡਾਈਵ ਤਾਂ ਲਗਾਈ, ਪਰ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਪੇਡਰੋ ਪੋਰੋ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੋਲ
ਪਹਿਲੇ ਹਾਫ ਵਿੱਚ ਬੜ੍ਹਤ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਪੇਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। 58ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਨੀ ਓਲਮੋ ਨਾਲ ਸੁੰਦਰ ਵਨ-ਟੂ ਪਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਡਰੋ ਪੋਰੋ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਗੋਲਪੋਸਟ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਗੋਲ ਨਾਲ ਸਪੇਨ ਨੇ 2-0 ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੀਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ।
ਦੋ ਗੋਲਾਂ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਕੋਚ ਨੇ ਡੇਸੀਰੇ ਡੂਏ ਅਤੇ ਰਿਆਨ ਚੇਰਕੀ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਕੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਐਮਬਾਪੇ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਪੇਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਗੋਲਕੀਪਰ ਉਨਾਈ ਸਿਮੋਨ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਫੈਂਡਰ ਮਾਰਕ ਕੁਕੁਰੇਲਾ ਨੇ ਵੀ ਐਮਬਾਪੇ ਦੇ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਟੈਕਲ ਨਾਲ ਨਾਕਾਮ ਕੀਤਾ। ਸਪੇਨ ਦੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਟੀਮ ਵਰਕ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਗੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਸਪੇਨ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ, ਫਰਾਂਸ ਖੇਡੇਗਾ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਮੈਚ
ਅੰਤਿਮ ਸੀਟੀ ਵੱਜਦੇ ਹੀ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਟੀਮ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਸਪੇਨ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਟੀਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਖਿਤਾਬ ਲਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਂ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਭਿੜੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਖੇਡਣਾ ਪਵੇਗਾ।