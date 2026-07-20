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ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਸਪੇਨ ਉਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਵਰਖਾ; ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਮਾਲਾਮਾਲ

FIFA World Cup 2026 Prize Money News: ਸਪੇਨ ਨੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੂੰ 1-0 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਫੀਫਾ 2026 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jul 20, 2026, 07:17 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 07:17 AM IST
ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਸਪੇਨ ਉਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਵਰਖਾ; ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਮਾਲਾਮਾਲ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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