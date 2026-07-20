/ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਸਪੇਨ ਉਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਵਰਖਾ; ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਮਾਲਾਮਾਲ

राज्य चुनें
FIFA World Cup 2026 Prize Money News: ਸਪੇਨ ਨੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੂੰ 1-0 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਫੀਫਾ 2026 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ। ਸਪੇਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਚੈਂਪੀਅਨ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੋ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਡੇਢ ਚੌਥਾਈ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਮੈਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਸਪੇਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੂੰ ਹਰਾਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰ ਲਈ। ਮੈਚ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ 90 ਮਿੰਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਕੋਈ ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ।
ਸਪੇਨ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਗੋਲਕੀਪਰ ਐਮਿਲਿਆਨੋ ਮਾਰਟੀਨੇਜ਼ ਨੇ ਕਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਚਾਅ ਕਰਕੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਧੂ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ 106ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ ਫੇਰਾਨ ਟੋਰੇਸ ਨੇ ਨਿਕੋ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਸ ਨੂੰ ਹੈੱਡਰ ਰਾਹੀਂ ਗੋਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਸਪੇਨ ਨੂੰ 1-0 ਦੀ ਬੜ੍ਹਤ ਦਿਵਾਈ।
ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਮਿਡਫੀਲਡਰ ਐਂਜ਼ੋ ਫਰਨਾਂਡੇਜ਼ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਪੀਲਾ ਕਾਰਡ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮ ਨੂੰ 10 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਪੇਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਭੇਦਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ। ਕਪਤਾਨ ਲਿਓਨਲ ਮੇਸੀ ਲਈ ਇਹ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਖਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ।
ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੇਨ ਨੂੰ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 481 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੀ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜੇਤੂ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੈ। ਉਪ ਜੇਤੂ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੂੰ 33 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ, ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ 29 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੇ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ 27 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪੇਨ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਰਿਹਾ। ਰੋਡਰੀ ਨੂੰ ਗੋਲਡਨ ਬਾਲ, ਉਨਾਈ ਸਿਮੋਨ ਨੂੰ ਗੋਲਡਨ ਗਲੋਵ ਅਤੇ ਪਾਉ ਕੁਬਾਰਸੀ ਨੂੰ ਸਰਵੋਤਮ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਕਾਇਲੀਅਨ ਐਮਬਾਪੇ ਨੇ 10 ਗੋਲਾਂ ਨਾਲ ਗੋਲਡਨ ਬੂਟ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਫਾਈਨਲ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਗੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੇਰਾਨ ਟੋਰੇਸ ਨੂੰ 'ਮੈਨ ਆਫ਼ ਦ ਮੈਚ' ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ।
ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ
ਚੈਂਪੀਅਨ: $50 ਮਿਲੀਅਨ - ₹481 ਕਰੋੜ
ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ: $33 ਮਿਲੀਅਨ
ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ: $29 ਮਿਲੀਅਨ
ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ: $27 ਮਿਲੀਅਨ
ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ: $19 ਮਿਲੀਅਨ
ਛਿਆਣੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ: $15 ਮਿਲੀਅਨ
17ਵੇਂ-32ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ: $11 ਮਿਲੀਅਨ
33ਵੇਂ-48ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ: $9 ਮਿਲੀਅਨ