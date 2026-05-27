13 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਐਲੀਮੀਨੇਟਰ ਵਿੱਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਟੱਕਰ, ਹਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹਵੇਗਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਚੋਂ ਬਾਹਰ

IPL Eliminator 2026: ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ 13 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਐਲੀਮੀਨੇਟਰ ਮੈਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਛਲਾ ਐਲੀਮੀਨੇਟਰ ਮੈਚ 2013 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ
Trending Photos
IPL Eliminator 2026: ਆਈਪੀਐਲ ਪਲੇਆਫ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਹਾਈ-ਵੋਲਟੇਜ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਇੱਕ ਐਲੀਮੀਨੇਟਰ ਮੈਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਆਈਪੀਐਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ 2 ਖੇਡੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ 1 ਵਿੱਚ ਹਾਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗੀ।
13 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਟੱਕਰ
ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ 13 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਐਲੀਮੀਨੇਟਰ ਮੈਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਛਲਾ ਐਲੀਮੀਨੇਟਰ ਮੈਚ 2013 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੇਆਫ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੇ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ 2 ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ 2 ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇ ਜਿੱਤਾਂ
ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦਾ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਮੈਚ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਕੁੱਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ 23 ਵਾਰ ਟਕਰਾਅ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਨੌਂ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਪਲੇਆਫ ਰਿਕਾਰਡ
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦਾ ਪਲੇਆਫ ਰਿਕਾਰਡ