Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3230006
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshZee PHH Sports

13 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਐਲੀਮੀਨੇਟਰ ਵਿੱਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਟੱਕਰ, ਹਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹਵੇਗਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਚੋਂ ਬਾਹਰ

IPL Eliminator 2026: ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ 13 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਐਲੀਮੀਨੇਟਰ ਮੈਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਛਲਾ ਐਲੀਮੀਨੇਟਰ ਮੈਚ 2013 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: May 27, 2026, 09:36 AM IST

Trending Photos

13 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਐਲੀਮੀਨੇਟਰ ਵਿੱਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਟੱਕਰ, ਹਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹਵੇਗਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਚੋਂ ਬਾਹਰ

IPL Eliminator 2026: ਆਈਪੀਐਲ ਪਲੇਆਫ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਹਾਈ-ਵੋਲਟੇਜ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਇੱਕ ਐਲੀਮੀਨੇਟਰ ਮੈਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਆਈਪੀਐਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ 2 ਖੇਡੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ 1 ਵਿੱਚ ਹਾਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗੀ।

13 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਟੱਕਰ

Add Zee News as a Preferred Source

ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ 13 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਐਲੀਮੀਨੇਟਰ ਮੈਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਛਲਾ ਐਲੀਮੀਨੇਟਰ ਮੈਚ 2013 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੇਆਫ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੇ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ 2 ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।

ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ 2 ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇ ਜਿੱਤਾਂ

ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦਾ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਮੈਚ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਕੁੱਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ 23 ਵਾਰ ਟਕਰਾਅ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਨੌਂ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ।

ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਪਲੇਆਫ ਰਿਕਾਰਡ

  • 11 ਮੈਚ ਖੇਡੇ
  • 5 ਜਿੱਤੇ
  •  6 ਹਾਰੇ
  • ਦੋ ਵਾਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿੱਤਿਆ (2008)

ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦਾ ਪਲੇਆਫ ਰਿਕਾਰਡ

  • 14 ਮੈਚ ਖੇਡੇ
  • 8 ਜਿੱਤੇ
  • 6 ਹਾਰੇ
  • ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿੱਤਿਆ (2016)

TAGS

SRH vs RRIPL Eliminator 2026Cricket News Punjabi

Trending news

Zee Entertainment
ਜ਼ੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਲਿਆਵੇਗਾ 4 ਨਵੇਂ Sports Channel, FIFA World Cup 2026 ਡੀਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ
RCB vs GT
RCB ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ IPL ਫਾਈਨਲ ਵਿਚ, ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ 1 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ 92 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ
Punjab Weather Update
ਪੰਜਾਬ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਦਾ ਕਹਿਰ; ਅੱਜ ਤੋਂ ਸੀਵਿਅਰ ਹੀਟਵੇਵ ਦਾ ਅਲਰਟ
ajj da hukamnama
Ajj da Hukamnama Sri Darbar Sahib: ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 27 ਮਈ 2026
Shimla Election news
चुनाव ड्यूटी में लापरवाही पर बड़ी कार्रवाई, पोलिंग पार्टी के 4 अधिकारी तत्काल निलंबि
Airtel Priority Postpaid News
ਏਅਰਟੈੱਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ: ‘ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਪੋਸਟਪੇਡ’ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਗਾਹਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ
Fazilka Election News
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ‘ਚ ਹੰਗਾਮਾ; ਆਪ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਮਾਰਕੁੱਟ ਦੇ ਦੋਸ਼, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਨਕਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
Nangal Election News
ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੰਗਾਮਾ, ਭਾਜਪਾ-ਆਪ ਵਰਕਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਮਣੇ, ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ‘ਚ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼
Gurmeet Ram Rahim Parole News
30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਸਿਰਸਾ ਪਹੁੰਚੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ, ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ‘ਚ ਹਲਚਲ
Mansa news
ਮਾਨਸਾ ਵਾਰਡ 20 ‘ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ, ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼