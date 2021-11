Shoaib Akhtar ने ऑस्ट्रेलिया को कहा ‘घिनौना’ ! अब बुरी तरह से हो रहे ट्रोल

चंडीगढ़- ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी खिताब जीतने के बाद ऐसा जश्न किया कि हर कोई देख हैरान रह गया. लेकिन जीत की खुशी भी तो बहुत बड़ी थी, दरअसल अपने 6 साल के इंतजार को खत्म कर दिया और ग्रैंड फिनाले में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर अपनी पहली टी 20 विश्व कप ट्रॉफी जीती.

इस वीडियो को देख जहां एक तरफ कई लोगों ने ऑस्ट्रेलिया को उनकी पहली टी 20 विश्व कप जीत पर बधाई दी, तो वहीं,पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर जश्न से काफी नाराज दिखे.

A little disgusting way of celebrating no?? pic.twitter.com/H96vMlabC8

