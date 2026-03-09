T20 World Cup 2026 ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ 'ਤੇ ਹੋਈ ਪੈਸਿਆ ਦੀ ਬਰਸਾਤ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ?

T20 World Cup 2026 Prize Money: ICC ਨੇ 2026 ਦੇ T20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਕੁੱਲ $13.5 ਮਿਲੀਅਨ, ਜਾਂ ਲਗਭਗ ₹123.77 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਨਾਮੀ ਪੂਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਰਕਮ 2024 ਦੇ T20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ।
T20 World Cup 2026 Prize Money: ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਜਿੱਤਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ। ਸੂਰਿਆ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਖਿਤਾਬ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ। ਇਹ 2007 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਟਰਾਫੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। 8 ਮਾਰਚ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ, ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ 96 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 255 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਵੀ ਟੀਮ 159 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਸਿਮਟ ਗਈ। ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ICC) ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ICC ਨੇ 2026 ਦੇ T20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਕੁੱਲ $13.5 ਮਿਲੀਅਨ, ਜਾਂ ਲਗਭਗ ₹123.77 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਨਾਮੀ ਪੂਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਰਕਮ 2024 ਦੇ T20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 2.45 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਜਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਾਈਨਲਿਸਟ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹਾਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੇ 1.28 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ, ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ।
ਚੈਂਪੀਅਨ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਮਿਲੀ?
ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੂੰ 3 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ ₹27.48 ਕਰੋੜ) ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੀ।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਾਰਸ਼ ਹੋਈ
ਹਾਰਨ ਵਾਲੀ ਫਾਈਨਲਿਸਟ ਟੀਮ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵੀ ਮਾਲਾਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਉਪ ਜੇਤੂ ਵਜੋਂ 1.6 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ ₹14.65 ਕਰੋੜ) ਮਿਲੇ।
ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਮਿਲੀ?
2026 ਟੀ20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲਿਸਟ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ 790,000 ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ ₹7.24 ਕਰੋੜ) ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਸੁਪਰ 8 ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ₹34.8 ਮਿਲੀਅਨ ਮਿਲੇ
ਸੁਪਰ 8 ਪੜਾਅ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ₹380,000 (ਲਗਭਗ ₹34.8 ਮਿਲੀਅਨ) ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ, ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹22.9 ਮਿਲੀਅਨ ਮਿਲੇ
ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ₹250,000 (ਲਗਭਗ ₹22.9 ਮਿਲੀਅਨ) ਦੀ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਮਿਲੀ।