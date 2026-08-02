/ਤਾਈਪੇਈ ਓਪਨ ਸੁਪਰ 300: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਨਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ; ਜਿੱਤਿਆ ਪਹਿਲਾ BWF ਵਰਲਡ ਟੂਰ ਖਿਤਾਬ

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Tanvi Sharma Wins Taipei Open News: ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਖਿਡਾਰਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਤਨਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਤਾਈਪੇਈ ਓਪਨ ਸੁਪਰ 300 ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਸਿੰਗਲਜ਼ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਖੇਡੇ ਗਏ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ 17 ਸਾਲਾ ਤਨਵੀ ਨੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਥੂਈ ਲਿਨਹ ਨਗੁਏਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਗੇਮਾਂ ਵਿੱਚ 21-16, 21-16 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ BWF ਵਰਲਡ ਟੂਰ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਤਨਵੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 36 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕੀਤਾ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਯੂਐਸ ਓਪਨ ਸੁਪਰ 300 ਵਿੱਚ ਉਪ ਜੇਤੂ ਰਹੀ ਤਨਵੀ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ 2008 ਵਿੱਚ ਸਾਇਨਾ ਨੇਹਵਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਈਪੇਈ ਓਪਨ ਮਹਿਲਾ ਸਿੰਗਲਜ਼ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਪਹਿਲੇ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਤਨਵੀ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 10-2 ਦੀ ਲੀਡ ਬਣਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਝ ਅੰਕ ਗੁਆਏ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਵਾਪਸੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾ ਗੇਮ 21-16 ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਦੂਜੇ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੀ ਖਿਡਾਰਨ ਨੇ 3-0 ਦੀ ਬੜ੍ਹਤ ਬਣਾਈ, ਪਰ ਤਨਵੀ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸਕੋਰ 3-3 ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਪੂਰੇ ਮੈਚ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਗੇਮ ਵੀ 21-16 ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਖਿਤਾਬ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰ ਲਿਆ।
ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਨਵੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਚ ਪਾਰਕ ਤਾਈ-ਸਾਂਗ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਭਾਵੁਕ ਪਲ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਖੂਬ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਰਕ ਤਾਈ-ਸਾਂਗ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਰ ਸ਼ਟਲਰ ਪੀਵੀ ਸਿੰਧੂ ਦੇ ਵੀ ਕੋਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਨਵੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕੀਤਾ। 17 ਸਾਲ ਅਤੇ 222 ਦਿਨ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਈਪੇਈ ਓਪਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਫਾਈਨਲਿਸਟ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਲੀ ਯੋਂਗ ਡੇ ਦਾ 2006 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ।