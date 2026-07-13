/ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਵਿੱਚ ਗੋਲਡਨ ਬੂਟ ਦੀ ਦੌੜ ਹੋਈ ਰੌਚਕ; ਐਮਬਾਪੇ ਤੇ ਮੇਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਟੱਕਰ

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FIFA World Cup 2026 News: ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੈ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਮੈਚ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਦੋ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਫਾਈਨਲ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਲਈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਗੋਲਡਨ ਬੂਟ ਕੌਣ ਜਿੱਤੇਗਾ।
ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 100 ਮੈਚਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਸਟਾਰ ਕਾਇਲੀਅਨ ਐਮਬਾਪੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਅੱਠ ਗੋਲ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਅਸਿਸਟ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 100 ਮੈਚਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮਬਾਪੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦਾ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਲਿਓਨਲ ਮੇਸੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਗੋਲ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਉਸਦੀ ਅਸਿਸਟ ਗਿਣਤੀ ਐਮਬਾਪੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਘੱਟ ਹੈ, ਦੋ ਅਸਿਸਟ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਮੇਸੀ ਤੇ ਐਮਬਾਪੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ
ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਗੋਲਡਨ ਬੂਟ ਪੁਰਸਕਾਰ ਐਮਬਾਪੇ ਅਤੇ ਮੇਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗਾ, ਦੋ ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਿੱਗਜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੋ ਖਿਡਾਰੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਫਾਰਵਰਡ ਜੂਡ ਬੇਲਿੰਘਮ ਅਤੇ ਕਪਤਾਨ ਹੈਰੀ ਕੇਨ ਹਨ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਤਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧੂਮ ਮਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ੋਰ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸਮਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਵੱਕਾਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਇਹ 4 ਖਿਡਾਰੀ
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਗੋਲਡਨ ਬੂਟ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਲਿਓਨਲ ਮੇਸੀ, ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਕਾਇਲੀਅਨ ਐਮਬਾਪੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਹੈਰੀ ਕੇਨ, ਜੂਡ ਬੇਲਿੰਘਮ ਅਤੇ ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਏਰਲਿੰਗ ਹਾਲੈਂਡ ਸਾਰੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਾਲੈਂਡ ਦੀ ਦੌੜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।
ਗੋਲਡਨ ਬੂਟ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਅੱਗੇ ਹੈ?
ਕਾਇਲੀਅਨ ਐਮਬਾਪੇ (ਫਰਾਂਸ) - 8 ਗੋਲ
ਲਿਓਨੇਲ ਮੇਸੀ (ਅਰਜਨਟੀਨਾ) - 8 ਗੋਲ
ਅਰਲਿੰਗ ਹਾਲੈਂਡ (ਨਾਰਵੇ) - 7 ਗੋਲ
ਹੈਰੀ ਕੇਨ (ਇੰਗਲੈਂਡ) - 6 ਗੋਲ
ਜੂਡ ਬੇਲਿੰਘਮ (ਇੰਗਲੈਂਡ) - 5 ਗੋਲ