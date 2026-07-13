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ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਵਿੱਚ ਗੋਲਡਨ ਬੂਟ ਦੀ ਦੌੜ ਹੋਈ ਰੌਚਕ; ਐਮਬਾਪੇ ਤੇ ਮੇਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਟੱਕਰ

FIFA World Cup 2026 News: ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੈ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਮੈਚ ਬਾਕੀ ਹਨ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jul 13, 2026, 06:40 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 06:40 AM IST
ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਵਿੱਚ ਗੋਲਡਨ ਬੂਟ ਦੀ ਦੌੜ ਹੋਈ ਰੌਚਕ; ਐਮਬਾਪੇ ਤੇ ਮੇਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਟੱਕਰ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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