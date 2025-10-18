Advertisement
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਏਅਰਸਟਰਾਈਕ 'ਚ ਤਿੰਨ ਅਫਗਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਅਫਗਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਜਗਤ 'ਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ

 Pakistan Airstrike on Afghanistan 3 Cricketers: ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ (ਏਸੀਬੀ) ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਅਫਗਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ (ਏਸੀਬੀ) ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਕ੍ਰਿਕਟਰ, ਕਬੀਰ ਆਗਾ, ਸਿਬਘਾਤੁੱਲਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ, ਅਰਗੁਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅੱਠ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ। 

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Oct 18, 2025, 02:33 PM IST

 Pakistan Airstrike on Afghanistan 3 Cricketers: ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਕਤਿਕਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਅਫਗਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਲੱਬ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸਨ। ਇਹ ਪਕਤਿਕਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਰਾਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਗੁਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਫੌਜੀ ਟਕਰਾਅ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪਕਤਿਕਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਰਗੁਨ ਅਤੇ ਬਰਮਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਭੰਗ ਹੋ ਗਈ।

ਅਫਗਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ 

ਅਫਗਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੋਗ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ (ਏਸੀਬੀ) ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਅਫਗਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ (ਏਸੀਬੀ) ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਕ੍ਰਿਕਟਰ, ਕਬੀਰ ਆਗਾ, ਸਿਬਘਾਤੁੱਲਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ, ਅਰਗੁਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅੱਠ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਇੱਕ ਦੋਸਤਾਨਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਕਤਿਕਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਰਾਨਾ ਗਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਗੁਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।

ਇਹ ਤਿੰਨ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਕੌਣ ਸਨ?

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਬੀਰ ਆਘਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਕਤਿਕਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਅਰਗੁਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸੀ। ਕਬੀਰ ਆਘਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਸਿਬਘਾਤੁੱਲਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅਫਗਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ

ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਗੁਲਬਦੀਨ ਨਾਇਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਪਕਤਿਕਾ ਦੇ ਅਰਗੁਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਾਇਰਤਾਪੂਰਨ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਸੂਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੀ ਇਹ ਬੇਰਹਿਮ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ, ਸਾਡੇ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਫਗਾਨ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੋੜੇਗਾ।"

ਸਮੀਉੱਲਾ ਸ਼ਿਨਵਾਰੀ ਨੇ ਦੁਖਦਾਈ ਪਲ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ

ਸਾਬਕਾ ਅਫਗਾਨ ਆਲਰਾਉਂਡਰ ਸਮੀਉੱਲਾ ਸ਼ਿਨਵਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਪਕਤਿਕਾ ਦੇ ਅਰਘੁਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਹਾਦਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤਾਨਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਕਤਿਕਾ ਲਈ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਕਤਿਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਾਂਗੇ।"

ਰਾਸ਼ਿਦ ਖਾਨ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ

ਸਟਾਰ ਸਪਿਨਰ ਰਾਸ਼ਿਦ ਖਾਨ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਨਾਗਰਿਕ ਟੀਚਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਅਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਏਸੀਬੀ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲੜੀ ਨਾ ਖੇਡਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

