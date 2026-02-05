ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਭੜਕੇ ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ...ਡ੍ਰੈਸਿੰਗ ਰੂਮ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਇਰਲ

Tilak Varma gets angry at Arshdeep Singh: ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ।
Tilak Varma gets angry at Arshdeep Singh: ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਆਈਸੀਸੀ ਪੁਰਸ਼ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਡ੍ਰੈਸਿੰਗ ਰੂਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਉਸਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।
ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Arshdeep Singh making a reel after last night's warm up match.
- Tilak Varma was seen furious as Arshdeep took the video without his consent. pic.twitter.com/Vvh6tiQCh1
— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) February 5, 2026
ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਵਿਚਾਲੇ ਗਹਿਰੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਅਕਸਰ ਹਲਕਾ-ਫੁਲਕਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਿਲਕ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਯੂਟਿਊਬ ਵਲੌਗ 'ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ ਦਾ ਧਮਾਕਾ
ਡਰੈਸਿੰਗ ਰੂਮ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ ਨੇ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ। ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿਰਫ 19 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 45 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ। ਉਸਦੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਵੱਡੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।