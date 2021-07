Tokyo Olympic : मुक्केबाज लवलीना के दमदार पंचों से भारत का दूसरा मेडल पक्का, अब नजर गोल्ड पर

टोक्यो: भारतीय महिला मुक्केबाज लवलीना बोर्गोहेन ने शुक्रवार को अपने दमदार पंचों से भारत का टोक्यो ओलंपिक में दूसरा मेडल पक्का कर दिया.

असम की मुक्केबाज लवलीना ने 69 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में ताइपे की खिलाड़ी निएन चिन चेन को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली. इसी के साथ भारत का मुक्केबाजी में कांस्य पदक पक्का हो गया.

पहले राउंड में लवलीना ने 3-2 से जीत हासिल की. लवलीना ने अपनी हाइट का अच्छा फायदा उठाने की कोशिश की. उन्होंने लगातार पंच लगाने का प्रयास किया, लेकिन चीनी ताइपे की मुक्केबाज का दम ज्यादा दिखाई दिया.

23 साल की लवलीना ने कुकुगिकान एरेना में मंगलवार को खेले गए अंतिम-16 राउंड के मुकाबले में अपने से 12 साल बड़ी जर्मनी की नेदिन एपेट को 3-2 से हराया था. नीले कार्नर पर खेलीं लवलीना ने पांचों जजों से क्रमश: 28, 29, 30, 30, 27 अंक हासिल किए.

सेमीफाइनल में तुर्की की मुक्केबाज से भिड़ेंगी

अब सेमीफाइनल में भारतीय मुक्केबाज लवलीना वर्ल्ड चैम्पियन तुर्की की मुक्केबाज बुसानेज सुरमेनेली से मुकाबला करेंगी. लवलीना का अगला लक्ष्य तुर्की की मुक्केबाज को हराकर सिल्वर मेडल जीतने और फाइनल मुकाबले में पहुंचना है.

चौथी फाइट में की वापसी

चीनी ताइपे की मुक्केबाज के खिलाफ लवलीना की चौथी फाइट थी. इससे पहले हुए 3 मुकाबले में वह हर बार चीनी ताइपे के मुक्केबाज के खिलाफ हारीं थीं, लेकिन टोक्यो ओलंपिक की रिंग में उन्होंने इतिहास रच दिया. भारत को इससे पहले ओलंपिक मुक्केबाजी में विजेंदर सिह (2008) और एमसी मैरीकॉम (2012) ने कांस्य पदक दिलाए थे.

खेल मंत्री ने दी बधाई

केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने ट्वीट के जरिये लवलीना को टोक्यो ओलिंपिक में शानदार कामयाबी हासिल करने के लिए शुभकामना संदेश दिया है.

Lovlina has entered the Semi Finals !

Well done @LovlinaBorgohai, what an amazing news for India to wake up to today!

We’ve been glued to the tv screen watching you in action! https://t.co/s1Tk1BGxV7

— Anurag Thakur (@ianuragthakur) July 30, 2021