Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3010486
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshZee PHH Sports

U19 ਵਰਲਡ ਕੱਪ 2026 ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ

ICC U19 Mens Cricket World Cup 2026: ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਿਸ਼ਰਣ ਲਈ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵਿੰਡਹੋਕ ਵਿੱਚ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੇਡੇਗਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਯੋ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। 

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Nov 19, 2025, 06:34 PM IST

Trending Photos

U19 ਵਰਲਡ ਕੱਪ 2026 ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ

ICC U19 Men's Cricket World Cup 2026: ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ICC) ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ICC U19 ਪੁਰਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਲਈ ਮੈਚ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਅਤੇ ਨਾਮੀਬੀਆ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 6 ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਕਰਨਗੇ। 41 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 16 ਟੀਮਾਂ ਖਿਤਾਬ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸੈੱਟ ਹਰਾਰੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਗਰੁੱਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰ ਸਿਕਸ ਪੜਾਅ, ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਅਤੇ ਹਰਾਰੇ ਵਿੱਚ ਖਿਤਾਬੀ ਮੈਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਤਨਜ਼ਾਨੀਆ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਡੈਬਿਊ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਚ ਪੰਜ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ: ਹਰਾਰੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ, ਤਾਕਾਸ਼ਿੰਗਾ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ, ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀਨਜ਼ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ, ਨਾਮੀਬੀਆ ਵਿੱਚ ਨਾਮੀਬੀਆ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗਰਾਊਂਡ ਅਤੇ ਐਚਪੀ ਓਵਲ ਦੇ ਨਾਲ।

ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਿਸ਼ਰਣ ਲਈ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵਿੰਡਹੋਕ ਵਿੱਚ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੇਡੇਗਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਯੋ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਸ ਟੀਮਾਂ 2024 ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਗਈਆਂ, ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜ ਵਾਧੂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਯੋਗਤਾ ਸਮਾਗਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਆਈਸੀਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਜੈ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ: "ਆਈਸੀਸੀ ਅੰਡਰ 19 ਪੁਰਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਹਾਨਤਾ ਦਾ ਪੰਘੂੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ, ਸਗੋਂ ਆਈਕਨਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਇਨ ਲਾਰਾ ਅਤੇ ਸਨਥ ਜੈਸੂਰੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ, ਕੇਨ ਵਿਲੀਅਮਸਨ, ਸਟੀਵ ਸਮਿਥ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਤੱਕ, ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਖੇਡ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"

ਜੈ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ: "ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਅਤੇ ਨਾਮੀਬੀਆ ਵਿੱਚ 2026 ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਾਂ ਜੋ ਸੀਨੀਅਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੁਪਨੇ ਜਗਦੇ ਹਨ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਰੂਪ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ।"

ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤਨਜ਼ਾਨੀਆ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।

"ਅਸੀਂ ਤਨਜ਼ਾਨੀਆ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਗੀਦਾਰ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਘੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਾਣ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ," ਉਸਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਡਿਫੈਂਡਿੰਗ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਚੌਥਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਨਾਮ ਪੰਜ ਖਿਤਾਬ ਹਨ। ਟੀਮਾਂ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 9-14 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਅਭਿਆਸ ਮੈਚ ਖੇਡਣਗੀਆਂ।

  • ਗਰੁੱਪ ਏ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 2020 ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
  • ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿ-ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਹਨ।
  • ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਆਇਰਲੈਂਡ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
  • ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਵਿੱਚ ਤਨਜ਼ਾਨੀਆ, ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਹਨ।

U19 ਪੁਰਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਮੈਚ ਸ਼ਡਿਊਲ

ਵੀਰਵਾਰ, 15 ਜਨਵਰੀ

ਅਮਰੀਕਾ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਕਵੀਨਜ਼ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ

ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਬਨਾਮ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਤਕਸ਼ਿੰਗਾ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ

ਤਨਜ਼ਾਨੀਆ ਬਨਾਮ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਐਚਪੀ ਓਵਲ ਨਾਮੀਬੀਆ

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 16 ਜਨਵਰੀ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਨਾਮ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤਕਾਸ਼ਿੰਗਾ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਨਾਮ ਆਇਰਲੈਂਡ ਨਾਮੀਬੀਆ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਦਾਨ

ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਬਨਾਮ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਐਚਪੀ ਓਵਲ ਨਾਮੀਬੀਆ

ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 17 ਜਨਵਰੀ

ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕਵੀਨਜ਼ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ

ਜਪਾਨ ਬਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨਾਮੀਬੀਆ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਦਾਨ

ਐਤਵਾਰ, 18 ਜਨਵਰੀ

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਬਨਾਮ ਅਮਰੀਕਾ ਕਵੀਨਜ਼ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ

ਇੰਗਲੈਂਡ ਬਨਾਮ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਤਕਾਸ਼ਿੰਗਾ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ

ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਬਨਾਮ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਐਚਪੀ ਓਵਲ ਨਾਮੀਬੀਆ

ਸੋਮਵਾਰ, 19 ਜਨਵਰੀ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਨਾਮ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਤਾਕਾਸ਼ਿੰਗਾ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ

ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਬਨਾਮ ਆਇਰਲੈਂਡ ਨਾਮੀਬੀਆ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਦਾਨ

ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਬਨਾਮ ਤਨਜ਼ਾਨੀਆ ਐਚਪੀ ਓਵਲ ਨਾਮੀਬੀਆ

ਮੰਗਲਵਾਰ, 20 ਜਨਵਰੀ

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਨਾਮ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕਵੀਨਜ਼ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਨਾਮ ਜਪਾਨ ਨਾਮੀਬੀਆ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਦਾਨ

ਬੁੱਧਵਾਰ, 21 ਜਨਵਰੀ

ਇੰਗਲੈਂਡ ਬਨਾਮ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਤਾਕਾਸ਼ਿੰਗਾ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ

ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਬਨਾਮ ਤਨਜ਼ਾਨੀਆ HP ਓਵਲ ਨਾਮੀਬੀਆ

ਵੀਰਵਾਰ, 22 ਜਨਵਰੀ

ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਬਨਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਕਸ਼ਿੰਗਾ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ

ਆਇਰਲੈਂਡ ਬਨਾਮ ਜਪਾਨ ਨਾਮੀਬੀਆ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗਰਾਊਂਡ

ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਬਨਾਮ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਐਚਪੀ ਓਵਲ ਨਾਮੀਬੀਆ

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 23 ਜਨਵਰੀ

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਨਾਮ ਅਮਰੀਕਾ ਤਕਸ਼ਿੰਗਾ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ

ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਬਨਾਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਮੀਬੀਆ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗਰਾਊਂਡ

ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 24 ਜਨਵਰੀ

ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕਵੀਨਜ਼ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ

ਏ4 ਬਨਾਮ ਡੀ4 ਐਚਪੀ ਓਵਲ ਨਾਮੀਬੀਆ

ਐਤਵਾਰ, 25 ਜਨਵਰੀ

S6 AD A1 ਬਨਾਮ D3 ਨਾਮੀਬੀਆ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗਰਾਊਂਡ

S6 AD D2 ਬਨਾਮ A3 HP ਓਵਲ ਨਾਮੀਬੀਆ

ਸੋਮਵਾਰ, 26 ਜਨਵਰੀ

ਬੀ4 ਬਨਾਮ ਸੀ4 ਹਰਾਰੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ

S6 BC C1 ਬਨਾਮ B2 ਕਵੀਨਜ਼ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ

S6 AD D1 ਬਨਾਮ A2 ਨਾਮੀਬੀਆ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗਰਾਊਂਡ

ਮੰਗਲਵਾਰ, 27 ਜਨਵਰੀ

S6 BC C2 ਬਨਾਮ B3 ਹਰਾਰੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ

S6 BC C3 ਬਨਾਮ B1 ਕਵੀਨਜ਼ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ

ਬੁੱਧਵਾਰ, 28 ਜਨਵਰੀ

S6 AD A1 ਬਨਾਮ D2 ਹਰਾਰੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ

ਵੀਰਵਾਰ, 29 ਜਨਵਰੀ

S6 AD D3 ਬਨਾਮ A2 ਕਵੀਨਜ਼ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 30 ਜਨਵਰੀ

S6 AD D1 ਬਨਾਮ A3 ਹਰਾਰੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ

S6 BC B3 ਬਨਾਮ C1 ਕਵੀਨਜ਼ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ

ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 31 ਜਨਵਰੀ

S6 BC B2 ਬਨਾਮ C3 ਹਰਾਰੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ

ਐਤਵਾਰ, 1 ਫਰਵਰੀ

S6 BC B1 ਬਨਾਮ C2 ​​ਕਵੀਨਜ਼ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ

ਸੋਮਵਾਰ, 2 ਫਰਵਰੀ

ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ

ਮੰਗਲਵਾਰ, 3 ਫਰਵਰੀ

ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ 1 AD1 ਬਨਾਮ BC2 ਕਵੀਨਜ਼ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ

ਬੁੱਧਵਾਰ, 4 ਫਰਵਰੀ

ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ 2 BC1 ਬਨਾਮ AD2 ਹਰਾਰੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ

ਰਿਜ਼ਰਵ ਡੇ (SF1) ਕਵੀਨਜ਼ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ

ਵੀਰਵਾਰ, 5 ਫਰਵਰੀ

ਰਿਜ਼ਰਵ ਡੇ (SF 2) ਹਰਾਰੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 6 ਫਰਵਰੀ

ਫਾਈਨਲ ਹਰਾਰੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ

ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 7 ਫਰਵਰੀ

ਰਿਜ਼ਰਵ ਡੇ (ਫਾਈਨਲ) ਹਰਾਰੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ

TAGS

ICC U19 Mens Cricket World Cup 2026indiaPakistan

Trending news

ICC U19 Mens Cricket World Cup 2026
U19 ਵਰਲਡ ਕੱਪ 2026 ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ
Nabha News
ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ
Ertiga-Innova
ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ 7-ਸੀਟਰ ਕਾਰ, Ertiga–Innova ਵੀ ਹੋਈ ਫੇਲ
#Entertainment
ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਸੀਨਜ਼ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ 2 ਘੰਟੇ 28 ਮਿੰਟ ਦੀ ਇਹ ਫਿਲਮ
Anmol Bishnoi extradition
ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ; NIA ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਚ ਲਿਆ
Aam Aadmi Party
ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
Dara Singh Birthday
ਧਰਮੂਚੱਕ ਦੇ ਇਸ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਅਸਲੀ ਹਨੂੰਮਾਨ
Shimla News
बिहार में बोलेरो में फिट आने के बाद अब ऑल्टो में फिट होगी हिमाचल कांग्रेस-ठाकुर
Parineeti Chopra
Parineeti ਅਤੇ Raghav ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲੀ Photo; ਜਾਣੋ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਨਾਮ
10 crime news
ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਰਤੂਤ! ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਜੂਏ ਵਿੱਚ ਹਾਰਿਆ ਪਤੀ, 8 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਮੂਹਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਸੋਹਰੇ-ਜੇਠ