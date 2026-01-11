ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ 28000 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਕੀਤਾ ਪਾਰ, ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ

Virat Kohli 28000 International Runs: ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਅਤੇ ਕੁਮਾਰ ਸੰਗਾਕਾਰਾ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ 28,000 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਉਪਲਬਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।
Virat Kohli 28000 International Runs: ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਟਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ 28,000 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਜਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਮਹਾਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਕੁਮਾਰ ਸੰਗਾਕਾਰਾ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਡੋਦਰਾ ਦੇ ਕੋਟੰਬੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਕੋਹਲੀ ਦੀਆਂ 25 ਦੌੜਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅਧਿਆਇ ਬਣਾਇਆ।
ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ 28,000 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਏ
ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਅਤੇ ਕੁਮਾਰ ਸੰਗਾਕਾਰਾ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ 28,000 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਉਪਲਬਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਮਾਰ ਸੰਗਾਕਾਰਾ ਦੇ ਕੁੱਲ ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ 28,016 ਦੌੜਾਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਸਾਹਮਣੇ 301 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਵਡੋਦਰਾ ਦੇ ਕੋਟਾਮਬੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 300 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਸਕੋਰ ਬਣਾਇਆ। ਡੇਵੋਨ ਕੌਨਵੇ ਅਤੇ ਹੈਨਰੀ ਨਿਕੋਲਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 117 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲੈਕ ਕੈਪਸ ਦੀ ਪਾਰੀ ਢਹਿ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਟਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਡੈਰਿਲ ਮਿਸ਼ੇਲ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 84 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਸਕੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਲਈ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ, ਹਰਸ਼ਿਤ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿਧ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ ਦੋ-ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ, ਲੰਬੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਕਟ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।