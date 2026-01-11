Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3071034
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshZee PHH Sports

ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ 28000 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਕੀਤਾ ਪਾਰ, ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ

Virat Kohli 28000 International Runs: ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਅਤੇ ਕੁਮਾਰ ਸੰਗਾਕਾਰਾ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ 28,000 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਉਪਲਬਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Jan 11, 2026, 07:29 PM IST

Trending Photos

ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ 28000 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਕੀਤਾ ਪਾਰ, ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ

Virat Kohli 28000 International Runs:  ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਟਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ 28,000 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਜਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਮਹਾਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਕੁਮਾਰ ਸੰਗਾਕਾਰਾ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਡੋਦਰਾ ਦੇ ਕੋਟੰਬੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਕੋਹਲੀ ਦੀਆਂ 25 ਦੌੜਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅਧਿਆਇ ਬਣਾਇਆ।

ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ 28,000 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਏ

ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਅਤੇ ਕੁਮਾਰ ਸੰਗਾਕਾਰਾ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ 28,000 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਉਪਲਬਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਮਾਰ ਸੰਗਾਕਾਰਾ ਦੇ ਕੁੱਲ ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ 28,016 ਦੌੜਾਂ ਹਨ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਭਾਰਤ ਸਾਹਮਣੇ 301 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ 

ਵਡੋਦਰਾ ਦੇ ਕੋਟਾਮਬੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 300 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਸਕੋਰ ਬਣਾਇਆ। ਡੇਵੋਨ ਕੌਨਵੇ ਅਤੇ ਹੈਨਰੀ ਨਿਕੋਲਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 117 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲੈਕ ਕੈਪਸ ਦੀ ਪਾਰੀ ਢਹਿ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਟਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਡੈਰਿਲ ਮਿਸ਼ੇਲ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 84 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਸਕੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਲਈ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ, ਹਰਸ਼ਿਤ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿਧ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ ਦੋ-ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ, ਲੰਬੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਕਟ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।

 

TAGS

Virat Kohli

Trending news

Virat Kohli
ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ 28000 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਕੀਤਾ ਪਾਰ, ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ
Punjab government
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੀਮਤ-ਆਧਾਰਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਆਕਸ਼ਨਜ਼ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ
CM Bhagwant Singh Mann
CM ਮਾਨ ਨੇ 1,746 ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ​​ਕੀਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ
Chandigarh News
CBI ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਦੰਪਤੀ ਨਾਲ 38 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ, ਦੋ ਦਿਨ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਰੱਖਿਆ
Shimla News
शिमला में आइस स्केटिंग का लुत्फ, बच्चों और युवाओं ने जमकर उठाया आनंद
PM Kusum Yojana
PM कुसुम योजना से बदली किसानों की तकदीर, सोलर पंप बने भरोसेमंद सहारा
CM Bhagwant Mann
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ- CM ਮਾਨ
328 Saroops Case
328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਹੋਈ FIR ਨੂੰ ਲੈਕੇ AAP ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਘੇਰਿਆ
Vigilance Bureau
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 127 ਟਰੈਪ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 187 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬ
CM Bhagwant Mann
CM ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਚ ਬਦਲ ਲਈ ਕਿਹਾ