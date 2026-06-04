Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3237576
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshZee PHH Sports

ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ODI ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੋਏ ਬਾਹਰ

India Afghanistan ODI series: ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਟਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਹੈਮਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੀ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Jun 04, 2026, 02:55 PM IST

Trending Photos

ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ODI ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੋਏ ਬਾਹਰ

India Afghanistan ODI series: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਹੈਮਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੀ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਲੜੀ ਤੋਂ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕ੍ਰਮ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦਾ ਬੱਲਾ ਗੂੰਜਿਆ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ (ਆਰਸੀਬੀ) ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਕੋਹਲੀ ਨੇ 16 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 675 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਂਕੜਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ, ਕੋਹਲੀ ਨੇ 42 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 75 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਮੈਚ ਜੇਤੂ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਸੀਬੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜਾ ਆਈਪੀਐਲ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ।

ਕਿੰਗ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?

Add Zee News as a Preferred Source

ਆਰਸੀਬੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 'ਤੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਦੌਰਾਨ, ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਹੈਮਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸਰੀਰਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਹੈਮਸਟ੍ਰਿੰਗ ਸੱਟ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੇ ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੌਰਾ ਸ਼ਡਿਊਲ

ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ 13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤੀਜਾ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਿੰਨੋਂ ਮੈਚ ਦੁਪਹਿਰ 1:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲੜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ 6 ਜੂਨ ਤੋਂ 10 ਜੂਨ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਖੇਡਣਗੀਆਂ।

TAGS

India vs AfghanistanVirat KohliVirat Kohli latest news

Trending news

Chamba News
ऑनलाइन गेमिंग कर्ज से परेशान युवक ने रची अपनी मौत की साजिश, डैम में गाड़ी फेंक फरार
CM Bhagwant Singh Mann
ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ
Shimla News
POCSO मामले में आरोपी को 20 साल की सजा, फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाया फैसला
Punjab Bomb Threat
ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਲਰਟ 'ਤੇ
Punjab Terror News
ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਅਲਰਟ 'ਤੇ: ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਕਾਮ, IED ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮ
Punjab Shambhu Border
ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਬਣੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਗਤ ਗੇਟ, 12 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤਿਆਰ
Nurpur news
नूरपुर पुलिस की नशा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई, तीन मामलों में 6 आरोपी गिरफ्तार
Himachal Weather
हिमाचल में अगले 6 दिन मौसम रहेगा खराब, कई जिलों में ओलावृष्टि-तूफान का ऑरेंज अलर्ट
punjab weather
3 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਵੇਗੀ ਤੂਫਾਨ-ਮੀਂਹ, 60 KM/H ਦੀ ​​ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ
ajj da hukamnama
Ajj da Hukamnama Sri Darbar Sahib: ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 4 ਜੂਨ 2026