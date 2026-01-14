ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ICC ODI ਨੰਬਰ 1 ਰੈਂਕਿੰਗ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ

ICC ODI Rankings: 37 ਸਾਲਾ ਕੋਹਲੀ ਨੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਨੂੰ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨੰਬਰ 1 ਰੈਂਕਿੰਗ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਖਿਡਾਰੀ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਸਿਖਰਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਕੋਹਲੀ ਨੇ 12 ਰੇਟਿੰਗ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਅਤੇ 785 ਰੇਟਿੰਗ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਛੇ ਰੇਟਿੰਗ ਅੰਕ ਘੱਟ ਕੇ 781 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ 775 ਹੋ ਗਏ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਡੈਰਿਲ ਮਿਸ਼ੇਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰੈਂਕਿੰਗ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 784 ਅੰਕ ਹਨ।
ICC ODI Rankings: ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਵੋਤਮ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਈਸੀਸੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਰਾਜਕੋਟ ਦੇ ਨਿਰੰਜਨ ਸ਼ਾਹ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਸੀਸੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਰੈਂਕਿੰਗ ਅਪਡੇਟ ਦੁਆਰਾ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
2017 ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ, 50 ਓਵਰਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ 2021 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਪਿਛਾੜ ਦਿੱਤਾ। 2025 ਵਿੱਚ ਰੋਹਿਤ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਰ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਕੈਲੰਡਰ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਲਈ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਸਿਡਨੀ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਤੀਜੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਕੋਰਿੰਗ ਸਟ੍ਰੀਕ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਤਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤ ਵਾਰ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਕੋਰਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੂਚੀ ਏ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਜੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਟਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸੈਂਕੜਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਹ ਬਣਾਏ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ 'ਤੇ 2-1 ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜੇਤੂ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਵਡੋਦਰਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਜੇਤੂ 93 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡ ਕੇ ਇਸ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੇ ਸਕੋਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕੀਤੀ।
ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰ ਹੋਰ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਵਾਰ ਪੰਜਾਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ, ਰਾਹੁਲ ਦ੍ਰਾਵਿੜ, ਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਅਜਿੰਕਿਆ ਰਹਾਣੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਰਾਜਕੋਟ ਵਿੱਚ ਦਾ ਹੈ।
ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ (4 - 2017 ਤੋਂ 2020) ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਬ੍ਰਾਇਨ ਲਾਰਾ (1993-97), ਵਿਵੀਅਨ ਰਿਚਰਡਸ (1982, 1984-87) ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਗ ਚੈਪਲ (1977-81) ਨੇ 50 ਓਵਰਾਂ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪੰਜ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।