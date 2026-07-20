/ਕੌਣ ਹੈ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦਾ ਹੀਰੋ ਫੇਰਾਨ ਟੋਰੇਸ; ਜਿਸ ਦੇ ਗੋਲ ਸਦਕਾ ਸਪੇਨ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਖਿਤਾਬ

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Who is Ferran Torres: ਸਪੇਨ ਨੇ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 1-0 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਨ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਮੈਟਲਾਈਫ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਇਸ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਿਰਧਾਰਤ 90 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਗੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਵਾਧੂ ਸਮੇਂ ਦੇ 106ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਫੇਰਾਨ ਟੋਰੇਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਸਪੇਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ ਅਤੇ ਲਿਓਨਲ ਮੇਸੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ।
ਵਾਧੂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਾਫ਼ ਵਿੱਚ ਫੇਰਾਨ ਟੋਰੇਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੋਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮੈਚ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਗੋਲ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਪੇਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਟਰਾਫੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੋਰੇਸ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੀਰੋ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੌਣ ਹੈ ਫੇਰਾਨ ਟੋਰੇਸ?
ਫੇਰਾਨ ਟੋਰੇਸ ਦਾ ਜਨਮ 29 ਫਰਵਰੀ 2000 ਨੂੰ ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡ੍ਰਿਬਲਿੰਗ ਅਤੇ ਗੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੈਲੈਂਸੀਆ ਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਯੂਰਪੀ ਕਲੱਬਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਲੱਬ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਟੋਰੇਸ ਬਾਰਸੀਲੋਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਅਤੇ ਕਲੱਬ ਦੀ ਲਾ ਲੀਗਾ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਪੇਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਹਮਲਾਵਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ।
ਫੇਰਾਨ ਟੋਰੇਸ ਨੇ ਕਲੱਬ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਖਾਸ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਯੂਰੋ 2024 ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਸਪੇਨ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਰਜਨਟੀਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 106ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਗੋਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਯਾਦਗਾਰ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਗੋਲ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਪੇਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਫੇਰਾਨ ਟੋਰੇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਲਈ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।