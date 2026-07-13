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ਕੀ ਰਾਹੁਲ ਦ੍ਰਵਿੜ ਬਣਨਗੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਟੈਸਟ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੋਚ?

Rahul Dravid England Coach News: ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਰਾਹੁਲ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਦਾ ਨਾਮ ਇੰਗਲੈਂਡ ਟੈਸਟ ਟੀਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਲਈ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jul 13, 2026, 10:16 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 10:16 AM IST
ਕੀ ਰਾਹੁਲ ਦ੍ਰਵਿੜ ਬਣਨਗੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਟੈਸਟ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੋਚ?
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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