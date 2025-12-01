ਕੀ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ 2027 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਖੇਡਣਗੇ? 'ਕੋਚ' ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ

Virat kohli ODI Future World Cup 2027: ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੋਚ, ਸੀਤਾਂਸ਼ੂ ਕੋਟਕ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਟਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ 2027 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣਗੇ। ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਹਾਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰਾਂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਵਨਡੇ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ 17 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
ਕੀ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ 2027 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣਗੇ?
ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ 52ਵਾਂ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਸੈਂਕੜਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੁੱਲ 83ਵਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ। ਇਸ ਪਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੂੰ 2027 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੋਚ ਸਿਤਾਂਸ਼ੂ ਕੋਟਕ ਨੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਅਟਕਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਫਾਰਮ, ਫਿਟਨੈਸ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੋਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2027 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਮ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਸੀਤਾਂਸ਼ੂ ਕੋਟਕ ਨੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਸੈਂਕੜੇ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਸੀਤਾਂਸ਼ੂ ਕੋਟਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ (ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ) ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਸਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਫਿਟਨੈਸ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਸੀਤਾਂਸ਼ੂ ਕੋਟਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਯਾਰ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਕੋਟਕ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਖਿਡਾਰੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਟਾਫ ਇਸ ਸਮੇਂ 2027 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਟਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਹ (ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ) ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਨ, ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ 2027 ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।"
ਸੀਤਾਂਸ਼ੂ ਕੋਟਕ ਨੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਪਿੱਠ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਕੜਨ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ।" ਕੋਟਕ ਨੇ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਕੋਹਲੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੈਲੂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਟਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ।" "ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜੋ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ।"