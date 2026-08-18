ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ: ਅੱਜ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨਾਲ ਭਿੜੇਗਾ ਭਾਰਤ

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India vs South Africa Women Hockey News: ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਅੱਜ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇਗੀ। ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਟੱਕਰ ਦਿੰਦਿਆਂ 2-2 ਨਾਲ ਡਰਾਅ ਖੇਡਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਲਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਟੀਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੱਥੋਂ 4-0 ਦੀ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪੂਲ-ਡੀ ਦਾ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਐਮਸਟਲਵੀਨ ਸਥਿਤ ਵੈਗਨਰ ਹਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ 6:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਚੀਨ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੈਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਪੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਅੰਕ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅੰਕ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ।
ਚੀਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤ ਲਈ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਦੀਪਿਕਾ ਨੇ ਗੋਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਨਵਨੀਤ ਨੇ 8ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਤ ਦਿਵਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਨੇ ਬਰਾਬਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ। 25ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਦੀਪਿਕਾ ਨੇ ਪੈਨਲਟੀ ਕਾਰਨਰ ਨੂੰ ਗੋਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਚੀਨ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਕੋਰ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਭਾਰਤੀ ਕੋਚ ਸੋਰਡ ਮਾਰਿਜਨੇ ਨੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਗੇਂਦ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪਾਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੇਂਦ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹਮਲੇ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਗੋਲ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਟੀਮ ਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੈਚ ’ਤੇ ਹੈ।
ਭਾਰਤ: ਸਲੀਮਾ ਟੇਟੇ (ਕਪਤਾਨ), ਇਸ਼ੀਕਾ ਚੌਧਰੀ, ਨਿੱਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਬਿੱਚੂ ਦੇਵੀ ਖਰੀਬਮ (ਗੋਲਕੀਪਰ), ਸਵਿਤਾ (ਗੋਲਕੀਪਰ), ਸ਼ਿਲਪੀ ਡਬਾਸ, ਲਾਲਰੇਮਸਿਆਮੀ, ਦੀਪਿਕਾ ਸੋਰੇਂਗ, ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਇਸ਼ੀਕਾ, ਜੋਤੀ, ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ, ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਚਾਨੂ ਪੁਖਰਾਮਬਮ, ਸੁਨੇਲਿਤਾ ਟੋਪੋ, ਨੇਹਾ, ਰੁਤੁਜਾ ਦਾਦਾਸ਼ੋ ਪਿਸਾਲ, ਲਾਲਥੰਥਲੁਆਂਗੀ, ਸਾਕਸ਼ੀ ਰਾਣਾ, ਬਿਊਟੀ ਡੁੰਗਡੰਗ, ਦੀਪਿਕਾ।
ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ: ਓਨਥਾਟਾਈਲ ਜ਼ੁਲੂ (ਕਪਤਾਨ), ਮੋਰਗਨ ਡੀ ਜੇਗਰ (ਗੋਲਕੀਪਰ), ਸਟੈਫ਼ਨੀ ਬੋਥਾ, ਐਡਿਥ ਮੋਲੀਕੋਏ, ਤਾਹਿਰਾ ਔਗਸਟੇ, ਐਨੇ ਜੈਨਸੇ ਵੈਨ ਵੁਰੇਨ, ਸ਼ਾਨਾ ਮੇਂਡੋਨਕਾ, ਬਿਆਂਕਾ ਵੁੱਡ, ਨਤਸੋਪਾ ਮੋਕੋਏਨਾ, ਪੈਰਿਸ-ਗੇਲ ਇਸਾਕਸ, ਲੇਰਾਟੋ ਮਹੋਲੇ, ਬੇਲੀ ਹੈਂਜੇਲ, ਬੇਲੀ ਹੈਂਜੇਲ, ਬੇਲੀ ਏਨਕੇਵੇ, ਮਾਲੀ, ਲਾਇਕਨ ਬ੍ਰਿਸੇਟ, ਜੀਨ-ਲੇ ਡੂ ਟੋਇਟ, ਨੋਮਸਾ ਮਿਜ਼ੀ, ਕੇਲਿਨ ਡੇਨ ਬੇਕਰ, ਕੈਲਾ ਡੇ ਵਾਲ, ਮਾਰਲੀਜ਼ ਵੈਨ ਟੋਂਡਰ (ਗੋਲਕੀਪਰ)।