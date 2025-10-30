ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਸ IPL ਟੀਮ ਦੇ Head Coach, ਇਸ ਦਿੱਗਜ਼ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਤੈਅ!

Yuvraj Singh: LSG, ਜਿਸਨੇ 2022 ਵਿੱਚ IPL ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲੇਆਫ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਵਾਰ ਸੱਤਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਹੋਏ ਹਨ।
Yuvraj Singh: ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖਿਡਾਰੀ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਕੋਚਿੰਗ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਪੀਐਲ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ (ਐਲਐਸਜੀ) ਟੀਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਬਣਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਕੋਚ ਜਸਟਿਨ ਲੈਂਗਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਮ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੰਜੀਵ ਗੋਇਨਕਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐਲਐਸਜੀ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐਲਐਸਜੀ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੌਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਈਪੀਐਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੋਚਿੰਗ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੁਵਰਾਜ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਟੀਮ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਟੀ10 ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਵਰਗੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰਿਯਾਂਸ਼ ਆਰੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਆਈਪੀਐਲ ਟੀਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਸ (GT) ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹਿਰਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ (DC) ਨੇ ਵੀ ਰਿੱਕੀ ਪੋਂਟਿੰਗ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਹੇਮਾਂਗ ਬਦਾਨੀ ਨੂੰ ਕੋਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
