कुल्लू में 15वें वित्त आयोग फंड ट्रांसफर के खिलाफ विरोध, पंचायत प्रतिनिधियों ने DC को सौंपा ज्ञापन

Kullu Protest News: पंचायत प्रतिनिधियों का कहना है कि 15वें वित्त आयोग का टाइड फंड पंचायत स्तर पर स्वच्छता और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करने के लिए दिया गया है. ऐसे में इस फंड को जल शक्ति विभाग को ट्रांसफर करना गलत है.
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Kullu Protest News: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में 15वें वित्त आयोग के टाइड फंड को जल शक्ति विभाग में ट्रांसफर किए जाने के विरोध में पंचायत प्रतिनिधियों ने जोरदार विरोध दर्ज कराया है. पूर्व जिला परिषद सदस्य रेखा गुलेरिया के नेतृत्व में प्रतिनिधियों ने उपायुक्त अनुराग चंद्र शर्मा को ज्ञापन सौंपा.
पंचायत प्रतिनिधियों का कहना है कि 15वें वित्त आयोग का टाइड फंड पंचायत स्तर पर स्वच्छता और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करने के लिए दिया गया है. ऐसे में इस फंड को जल शक्ति विभाग को ट्रांसफर करना गलत है.
विकास कार्य ठप होने का आरोप
रेखा गुलेरिया ने आरोप लगाया कि जल शक्ति विभाग के पुराने कार्य ही समय पर पूरे नहीं हो पाए हैं, ऐसे में नए फंड को वहां ट्रांसफर करना उचित नहीं है. उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने यह फैसला वापस नहीं लिया तो पंचायत प्रतिनिधि आने वाले समय में धरना-प्रदर्शन करेंगे.
ग्राम सभाओं और विकास पर सवाल
उन्होंने बताया कि कई पंचायतों में 15वें वित्त आयोग के तहत विकास कार्य पहले ही ग्राम सभा में स्वीकृत हो चुके हैं, लेकिन सरकार द्वारा पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल खत्म करने के बाद इन कार्यों में रुकावट आ गई है. मार्च में आयोजित ग्राम सभाओं में भी कोई प्रस्ताव पास नहीं हो सका.
मूलभूत सुविधाओं की कमी
रेखा गुलेरिया ने कहा कि कुल्लू विधानसभा क्षेत्र में पिछले साढ़े तीन सालों से विकास कार्य ठप पड़े हैं, जिससे लोगों को सड़क, स्वास्थ्य, बिजली और पेयजल जैसी सुविधाओं के लिए भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है. मणिकर्ण घाटी में अभी भी कई क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं.
विधायक पर भी निशाना
उन्होंने स्थानीय विधायक सुंदर सिंह ठाकुर पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वे जनता की समस्याओं के समाधान में विफल रहे हैं.