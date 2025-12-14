Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3040566
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshZEE PHH Tourism

ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ, 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਲਵਿਦਾ...

Akhil Vishwanath actor died: ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰ ਅਖਿਲ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ  30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਾਲ ਕਲਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Dec 14, 2025, 01:33 PM IST

Trending Photos

ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ, 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਲਵਿਦਾ...

ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰ ਅਖਿਲ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ  30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਾਲ ਕਲਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਅਦਾਕਾਰ ਅਖਿਲ ਹੁਣ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਦੇਹਾਂਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ  ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਅਖਿਲ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਲਮ "ਚੋਲਾ" ਤੋਂ ਸਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ  ਅਖਿਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸਨਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਸ਼ੀਧਰਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

Add Zee News as a Preferred Source

ਮਨੋਰਮਾ ਔਨਲਾਈਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਕਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਫੰਦੇ ਨਾਲ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਮਾਂ, ਗੀਤਾ ਕੰਮ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਫੰਦੇ ਨਾਲ ਲਟਕਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਖਿਲ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰਿਤ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ।

 

 

TAGS

#Entertainment

Trending news

Ludhiana News
ਹਲਕੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਚਿਆ; ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਢਿਆ
Kharmas 2025
16 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਆਵੇਗੀ ਗਿਰਾਵਟ, ਟੁੱਟੇਗਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ
Entertainment News
ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ 'ਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੱਚਨ ਨੇ ਤੋੜੀ ਚੁੱਪੀ
Mansa news
ਪਿੰਡ ਤਲਵੰਡੀ ਅਕਲੀਆ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ; ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੀਮਿੰਟ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ
Moga Accident
ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਰਜਵਾਹੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ ਕਾਰ; ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੌਤ
Himachal Weather
हिमाचल में आज कुछ इलाकों में बारिश-बर्फबारी के आसार, मौसम विभाग ने जारी किया अपडेट
Hema Malini tribute to Dharmendra
ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਨੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਦਾ ਵੀਡੀਓ ਕੀਤਾ ਸ਼ੇਅਰ
faridkot news
ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਕੀਤਾ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ
Border movie deleted scene
ਬਾਰਡਰ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸੀਨ ਕੀਤਾ ਡਿਲੀਟ; ਜਿਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ
Punjab weather today
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਠੰਢ ਤੇ ਧੁੰਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲਿਆਂ 'ਚ ਵਧੇਗਾ ਠੰਢ ਦਾ ਕਹਿਰ